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Англия
08 июня 2026, 17:14 | Обновлено 08 июня 2026, 17:26
703
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Я очень рад подписанию нового контракта»

Украинский защитник прокомментировал продление контракт с «Эвертоном»

08 июня 2026, 17:14 | Обновлено 08 июня 2026, 17:26
703
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я очень рад подписанию нового контракта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Украинский защитник Виталий Миколенко прокомментировал продление контракта с «Эвертоном» до лета 2029 года:

«Я очень рад подписанию нового контракта – очень рад и горд.

Я помню первое сообщение, которое получил от Шеймуса Коулмана, когда подписал контракт в 2022 году. Помню, как прочитал его и поблагодарил его за теплый прием. Он сразу вселил в меня уверенность, что я здесь в настоящей семье.

В первые несколько лет моего пребывания здесь нам приходилось нелегко, но наша команда, как семья – каждый человек в клубе – отдавал все силы, чтобы преодолеть трудности. Сейчас мы стали сильнее и с каждым сезоном становимся все лучше.

Для меня самое важное – чувствовать себя уверенно и комфортно в окружающей обстановке, и здесь у меня это есть, поэтому я действительно счастлив».

С тех пор как пришел Дэвид Мойес, я думаю, мы растем. Он очень хороший человек, что для меня важно, и как тренер он дал мне свободу на поле.

Пока что это был хороший путь для меня, и сейчас я думаю, что мы делаем шаги в правильном направлении, чтобы подниматься все выше и выше в таблице. В следующем сезоне мы хотим финишировать гораздо выше.

Мне нравится иметь реалистичные мечты... выиграть трофей или, может быть, европейский трофей, как это делали некоторые другие команды в последние несколько лет. В личном плане – просто играть в каждом матче и быть стабильным, как Гарнер в этом сезоне. Это был хороший пример для меня, потому что он был блестящим и стабильным. Мне это нравится, и я тоже хочу этого достичь».

К «Эвертону» Миколенко присоединился зимой 2022 года. За английский клуб он провел 158 матчей, в которых отличился 4 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

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Виталий Миколенко продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон
Даниил Кирияка Источник: ФК Эвертон
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