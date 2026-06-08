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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 20:40 |
732
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Юный дебютант Динамо рассказал о заветной мечте

Виталий Лобко поблагодарил одноклубников из «Динамо» за поддержку

08 июня 2026, 20:40 |
732
1 Comments
Юный дебютант Динамо рассказал о заветной мечте
ФК Динамо Киев. Виталий Лобко
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Юный форвард «Динамо» Виталий Лобко вспомнил о перипетиях дебютного матча в УПЛ с «Полтавой».

– Волнение не оставляло на протяжении всех сыгранных вами 80 минут? Или, может, исчезло, как случается у многих дебютантов, когда впервые коснулись мяча?

– Кажется, оно не бросило меня до сих пор. (улыбается). Начал волноваться еще на первой тренировке с основой в преддверии матча. Перед началом ко мне подошел Андрей Николаевич Ярмоленко, посоветовав не волноваться и пожелав удачи. Поддержали Николай Шапаренко, Денис Попов, Владислав Дубинчак... Помогал справиться с чрезмерными эмоциями Игорь Костюк, с которым знакомы еще по команде U19. Благодарен ему за доверие и невероятный шанс!

– После этого матча почувствовали разницу между юношеским и взрослым футболом?

– Конечно. В первую очередь это заметно в скорости, силе и выносливости игроков. А еще – на юношеском уровне у тебя достаточно времени, чтобы принять решение, а во взрослом не дадут лишней секунды. Получать и отдавать мяч, наносить удар следует в одно касание, иначе соперник окажется ловчее.

– Вы назвали дебют в первой команде заветной мечтой, которая наконец-то сбылась. О чем мечтаете теперь?

– Об участии в Лиге чемпионов. Конечно же, в составе «Динамо»...

В прошлом сезоне Лобко также провел 16 матчей за команду U19 и забил 12 голов.

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Виталий Лобко Динамо Киев Динамо - Полтава Полтава Игорь Костюк
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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Пока он никакой. На фоне Пономаренко так и подавно.
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