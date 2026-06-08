Юный дебютант Динамо рассказал о заветной мечте
Виталий Лобко поблагодарил одноклубников из «Динамо» за поддержку
Юный форвард «Динамо» Виталий Лобко вспомнил о перипетиях дебютного матча в УПЛ с «Полтавой».
– Волнение не оставляло на протяжении всех сыгранных вами 80 минут? Или, может, исчезло, как случается у многих дебютантов, когда впервые коснулись мяча?
– Кажется, оно не бросило меня до сих пор. (улыбается). Начал волноваться еще на первой тренировке с основой в преддверии матча. Перед началом ко мне подошел Андрей Николаевич Ярмоленко, посоветовав не волноваться и пожелав удачи. Поддержали Николай Шапаренко, Денис Попов, Владислав Дубинчак... Помогал справиться с чрезмерными эмоциями Игорь Костюк, с которым знакомы еще по команде U19. Благодарен ему за доверие и невероятный шанс!
– После этого матча почувствовали разницу между юношеским и взрослым футболом?
– Конечно. В первую очередь это заметно в скорости, силе и выносливости игроков. А еще – на юношеском уровне у тебя достаточно времени, чтобы принять решение, а во взрослом не дадут лишней секунды. Получать и отдавать мяч, наносить удар следует в одно касание, иначе соперник окажется ловчее.
– Вы назвали дебют в первой команде заветной мечтой, которая наконец-то сбылась. О чем мечтаете теперь?
– Об участии в Лиге чемпионов. Конечно же, в составе «Динамо»...
В прошлом сезоне Лобко также провел 16 матчей за команду U19 и забил 12 голов.
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