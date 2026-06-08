Форвард Динамо: «Сказал Ярмоленко: «Николаевич, делайте свое дело»

Молодой форвард Динамо Виталий Лобко дебютировал в первой команде в конце сезона УПЛ, когда в игре с Полтавой вышел в стартовом составе и заработал пенальти.

Этим футболист помог Андрею Ярмоленко приблизиться к званию лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины.

«Когда арбитр указал на точку, я подошел к Ярмоленко и сказал: «Делайте свое дело, Николаевич!» Он забил, а потом, приняв приветствия, обнял меня за шею и сказал «Спасибо».

«Было очень приятно», – сказал Лобко.

Ожидается, что Виталий может получить шанс в первой команде во время предсезонного сбора.