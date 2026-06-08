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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 19:55 | Обновлено 08 июня 2026, 20:07
1409
3

Форвард Динамо: «Сказал Ярмоленко: «Николаевич, делайте свое дело»

Лобко в первом же матче заработал пенальти

08 июня 2026, 19:55 | Обновлено 08 июня 2026, 20:07
1409
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Форвард Динамо: «Сказал Ярмоленко: «Николаевич, делайте свое дело»
ФК Динамо Киев. Виталий Лобко
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Молодой форвард Динамо Виталий Лобко дебютировал в первой команде в конце сезона УПЛ, когда в игре с Полтавой вышел в стартовом составе и заработал пенальти.

Этим футболист помог Андрею Ярмоленко приблизиться к званию лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины.

«Когда арбитр указал на точку, я подошел к Ярмоленко и сказал: «Делайте свое дело, Николаевич!» Он забил, а потом, приняв приветствия, обнял меня за шею и сказал «Спасибо».

«Было очень приятно», – сказал Лобко.

Ожидается, что Виталий может получить шанс в первой команде во время предсезонного сбора.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Виталий Лобко
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Епать там дедовщина в дырявом королевстве. Питерского петуха на вы называют. Лохи мля..
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