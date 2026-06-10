Трансфер игрока Динамо и вратаря сборной Украины. Клуб готовит сенсацию
«Металлист 1925» может стать самым активным клубом на трансферном рынке
Харьковский «Металлист 1925» может стать одним из самых активных клубов на летнем трансферном рынке.
По имеющейся информации, руководство готовит серьезное усиление перед новым сезоном.
Ожидается, что основной акцент в трансферной кампании будет сделан на приглашении легионеров. Исключением станет позиция вратаря, где главным кандидатом на усиление считается Георгий Ермаков.
В прошлом сезоне «Металлист 1925» потратил на формирование состава около 10 миллионов евро. По предварительным оценкам, этим летом расходы могут оказаться еще больше. Только потенциальные трансферы футболиста «Динамо» Александра Яцыка и Ермакова способны обойтись клубу примерно в 6 миллионов евро.
Несмотря на значительные кадровые изменения, главный тренер Младен Бартулович сохранит свою должность. Сообщается, что совладелец клуба Богдан Бойко лично заинтересован в продолжении сотрудничества с хорватским специалистом.
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