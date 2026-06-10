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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 05:32 |
1849
0

Трансфер игрока Динамо и вратаря сборной Украины. Клуб готовит сенсацию

«Металлист 1925» может стать самым активным клубом на трансферном рынке

10 июня 2026, 05:32 |
1849
0
Трансфер игрока Динамо и вратаря сборной Украины. Клуб готовит сенсацию
Металіст 1925
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Харьковский «Металлист 1925» может стать одним из самых активных клубов на летнем трансферном рынке.

По имеющейся информации, руководство готовит серьезное усиление перед новым сезоном.

Ожидается, что основной акцент в трансферной кампании будет сделан на приглашении легионеров. Исключением станет позиция вратаря, где главным кандидатом на усиление считается Георгий Ермаков.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» потратил на формирование состава около 10 миллионов евро. По предварительным оценкам, этим летом расходы могут оказаться еще больше. Только потенциальные трансферы футболиста «Динамо» Александра Яцыка и Ермакова способны обойтись клубу примерно в 6 миллионов евро.

Несмотря на значительные кадровые изменения, главный тренер Младен Бартулович сохранит свою должность. Сообщается, что совладелец клуба Богдан Бойко лично заинтересован в продолжении сотрудничества с хорватским специалистом.

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Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы Георгий Ермаков Александр Яцык Младен Бартулович
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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