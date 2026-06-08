Холанд всего 4 раза коснулся мяча в игре с Марокко

В воскресенье сборная Норвегии провела последний контрольный матч перед стартом на чемпионате мира 2026 года. Скандинавы не смогли обыграть команду Марокко (1:1), при этом могли и уступить, ведь соперник вел в счете больше часа после быстрого гола Браима Диаса. Мартин Эдегор сравнял счет только на 75-й минуте вскоре после ухода с поля лидера команды Эрлинга Холанда.

Этот спарринг стал провальным для лидера европейской команды. Форвард «Манчестер Сити» всего четыре раза коснулся мяча за 71 минуту на поле. Сюда вошли блокированный удар из пределов штрафной, а также два паса партнерам. Также Холанд попал в положение вне игры.

Болельщики сборной Норвегии утешают себя тем, что главные матчи впереди, и там Холанд должен «выстрелить». На групповой стадии скандинавы сыграют против Ирака, Сенегала и Франции.