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  4. ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Англия
10 июня 2026, 09:35 |
7548
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ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»

Александр объяснил свой переход в «Арсенал» в 2022 году и вспомнил звонок Артеты

10 июня 2026, 09:35 |
7548
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ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Универсал «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити» летом 2022 года.

«У меня не было никаких проблем в «Манчестер Сити». Я чувствовал себя комфортно как в команде, так и вне футбола. Но однажды мне позвонил Артета и поинтересовался моей ситуацией.

Больше всего меня поразило то, насколько сильно «Арсенал» хотел видеть меня в своем составе. Раньше я никогда не сталкивался с таким вниманием. Ко мне лично прилетели главный тренер и представитель руководства клуба, они подробно объяснили свое видение проекта и мою роль в нем. После такого разговора сказать «нет» было очень непросто.

Я всегда думал, что если когда-нибудь придется покинуть «Манчестер Сити», но при этом остаться в английской Премьер-лиге, то есть только один тренер, с которым мне хотелось бы работать. Все прекрасно знают его имя», – сказал украинец.

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трансферы АПЛ трансферы Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
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Скоріше Гвардіола фантастично пристроїв Зінченка,а той банально не потягнув.
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