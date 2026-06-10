ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»

Универсал «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити» летом 2022 года.

«У меня не было никаких проблем в «Манчестер Сити». Я чувствовал себя комфортно как в команде, так и вне футбола. Но однажды мне позвонил Артета и поинтересовался моей ситуацией.

Больше всего меня поразило то, насколько сильно «Арсенал» хотел видеть меня в своем составе. Раньше я никогда не сталкивался с таким вниманием. Ко мне лично прилетели главный тренер и представитель руководства клуба, они подробно объяснили свое видение проекта и мою роль в нем. После такого разговора сказать «нет» было очень непросто.

Я всегда думал, что если когда-нибудь придется покинуть «Манчестер Сити», но при этом остаться в английской Премьер-лиге, то есть только один тренер, с которым мне хотелось бы работать. Все прекрасно знают его имя», – сказал украинец.