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09 июня 2026, 08:32 |
1239
0

Зинченко признался, что нанял охрану из-за угроз

Футболист переживал за свою семью из-за поддержки Израиля

09 июня 2026, 08:32 |
1239
0
Зинченко признался, что нанял охрану из-за угроз
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Футболист сборной Украины и амстердамского «Аякса» Александр Зинченко рассказал, как был вынужден нанять охрану в 2023 году после критики и угроз за поддержку Израиля в войне против Палестины.

«После всех этих угроз я решил сразу нанять охрану возле своего дома, потому что очень переживал за свою семью и детей.

Я понимаю, как часто в Лондоне грабят людей, особенно футболистов. У меня уже был горький опыт, поэтому даже не задумываясь нанял охрану для своей семьи», – сказал Александр Зинченко.

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Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
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