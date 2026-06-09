Зинченко признался, что нанял охрану из-за угроз

Футболист сборной Украины и амстердамского «Аякса» Александр Зинченко рассказал, как был вынужден нанять охрану в 2023 году после критики и угроз за поддержку Израиля в войне против Палестины.

«После всех этих угроз я решил сразу нанять охрану возле своего дома, потому что очень переживал за свою семью и детей.

Я понимаю, как часто в Лондоне грабят людей, особенно футболистов. У меня уже был горький опыт, поэтому даже не задумываясь нанял охрану для своей семьи», – сказал Александр Зинченко.