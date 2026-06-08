Серена УИЛЬЯМС: «Что касается одиночки, я не могу сказать ни да, ни нет»

Легендарная Серена Уильямс провела пресс-конференцию перед стартом травяного турнира WTA 500 в Лондоне, где сыграет в парном разряде вместе с Викторией Мбоко:

– Серена, спасибо. Здорово снова видеть вас в Лондоне. Мы уже видели, как вы тренировались с Викторией. Хотелось бы вернуться к прошлому декабрю: тогда вы написали в X, что точно не возвращаетесь в теннис. Что заставило вас изменить решение? Что стало главным фактором?

– Да, в декабре я действительно не собиралась возвращаться. А потом просто поговорила с несколькими людьми, мы обсуждали разные варианты – сделать что-то ради удовольствия, попробовать что-то немного другое. Мы продолжали разговаривать, и в какой-то момент я подумала: «А почему бы и нет?» Наверное, лучше объяснить это не могу.

– Серена, добро пожаловать обратно. Как отреагировала ваша семья, когда вы сказали, что собираетесь вернуться в теннис? Дети, муж, другие родственники – что они сказали?

– Все меня очень поддержали. Конечно, сначала они спросили: «О чем ты думаешь?» А я сказала: «Ну, сейчас лето, дети не ходят в школу, так что это идеальное время, чтобы выйти на корт, просто получить удовольствие и посмотреть, что из этого получится».

– Вы заявились в парный разряд. А что насчет одиночного? Может ли это стать возможностью в будущем?

– Во всем этом пути я не хочу оказывать на себя никакого давления. В моей карьере его и так было достаточно. Сейчас для меня это связано сразу со многими вещами. Важный момент – чтобы мои дети увидели, как я играю. Олимпия уже немного старше, Адира еще совсем маленькая, но такие моменты все равно очень ценны.

Кроме того, быть спортсменом на таком уровне – это одно из лучших ощущений. И возможность, может быть, сделать это еще один последний раз – это здорово и волнительно.

Что касается одиночного разряда, я не могу сказать ни да, ни нет. Прямо сейчас – нет. Думаю, мне нужно больше тренироваться, если я захочу играть одиночку. Посмотрим, дойду ли я до этого. А если нет, значит, сейчас это не мой путь.

– Скучали ли вы по чему-то конкретному в теннисе за время вне корта? И думаете ли вы об Уимблдоне?

– Больше всего я скучала по атмосфере. Когда ты постоянно в Туре, не всегда задумываешься о путешествиях и о том, насколько на самом деле любишь какие-то вещи. Я занималась этим буквально всю жизнь – с тех пор, сколько себя помню. У меня даже нет в памяти какой-то даты, когда все началось.

Когда ты так долго чем-то занимаешься, начинаешь воспринимать это как должное. А теперь у меня есть возможность пережить некоторые вещи по-другому, так, как раньше я не могла. И еще – сделать это вместе с семьей. Получить немного другой опыт.

– Помните ли вы, когда впервые увидели игру Вики? Какие впечатления привели к тому, что вы попросили ее стать вашей партнершей в паре?

– Да, кажется, я видела ее игру в Монреале. Это было в прошлом году или годом раньше? Только в прошлом году? Вау. Я помню, как увидела ее игру, и, кажется, она выиграла тот турнир. Меня впечатлила ее игра и ее отношение.

Больше всего мне понравилось, что после первой победы она продолжила выигрывать. Я подумала: «Вот это мне нравится». Это во многом напомнило мне саму себя. Иногда ты выигрываешь один турнир, а потом у тебя бывает небольшой спад – это нормально. Но мне понравилось, что у нее был такой драйв.

Я немного видела, как она играет пару. Решение было непростым. Это не было решением в последнюю минуту, но само обязательство я взяла на себя почти в последний момент. Я уже давно об этом думала, но окончательно решилась только очень поздно. И тогда нужно было понять, с кем я буду играть.

– Каково это – снова быть на корте? Это похоже на езду на велосипеде, когда тело все вспоминает, или ощущения совсем другие?

– Да, это похоже на езду на велосипеде. Ощущения хорошие. Сегодня я дважды тренировалась с Вики и чувствовала себя намного лучше с задней линии, да и вообще во всех аспектах. Так что да, это как езда на велосипеде – только в гору. Но я наслаждаюсь этой поездкой.

– Насколько для вас важно показать, что вы все еще можете выигрывать? Это большая мотивация? Или главное – получать удовольствие? Есть ли смысл играть, если вы не выходите на корт с уверенностью, что можете победить, учитывая, что такой менталитет был у вас всю карьеру?

– Мне не нужно выигрывать. Я уже выиграла больше, чем большинство людей за всю жизнь. Для меня это не главное. И мне важно постоянно напоминать себе об этом. Мне нечего доказывать. Мне нечего терять. Все, что здесь есть, – это только то, что я могу приобрести.

ВИДЕО. Прес-конференция Серены Уильямс

ФОТО. Прес-конференция Серены Уильямс