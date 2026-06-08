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  4. Зинченко рассказал, как в 16 лет Венгер хотел пригласить его в Арсенал
Англия
08 июня 2026, 16:57 |
75
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Зинченко рассказал, как в 16 лет Венгер хотел пригласить его в Арсенал

Легендарному тренеру понадобилось 10 минут, чтобы оценить уровень Александра

08 июня 2026, 16:57 |
75
0
Зинченко рассказал, как в 16 лет Венгер хотел пригласить его в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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29-летний защитник амстердамского «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как мог оказаться в лондонском «Арсенале» ещё 13 лет назад.

По словам игрока, до него доходили слухи, что во время выступлений за молодежную команду «Шахтера» им интересовался тогдашний главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Однако до конкретики дело не дошло. Когда Зинченко наконец перешел в «Арсенал» в 2022 году, он лично спросил у легендарного специалиста, действительно ли тот наблюдал за ним.

«Я говорю: «Мистер, я очень извиняюсь, но скажите, пожалуйста, – правда ли, что когда мне было 16 лет, мы играли юношеский матч против «Арсенала»...». Он меня перебивает и называет стадион, где мы играли. Он говорит: «Да, я после 10-й минуты позвонил агенту Шандору Варге и сказал: «Привези мне этого парня» в первую команду», – рассказал Александр.

По словам футболиста, он не помнит точно, почему тогда не состоялся его переход в «Арсенал».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Арсен Венгер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Бомбардир
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