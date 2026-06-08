Жозе Моуриньо выбрал пять футболистов, которых нужно подписать Реалу

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с трансферными приоритетами после того, как официально будет назначен наставником мадридского «Реала».

Специалист, который в сезоне 2025/26 возглавлял лиссабонскую «Бенфику», во время переговоров с королевским клубом передал список из пяти игроков, которых необходимо подписать.

«Сливочные» уже исполнили два желания «Особенного», оформив трансферы защитников Ибраимы Конате из английского «Ливерпуля» и Дензела Дюмфриса, который играл за миланский «Интер».

Мадридский клуб продолжает работу над подписанием защитника лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори, полузащитника Бернарду Силвы, который стал свободным агентом и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».

«Реал» остался без главного тренера после увольнения Альваро Арбелоа, с которым команда заняла второе место в чемпионате и не сумела навязать борьбу «Барселоне».