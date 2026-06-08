Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуриньо выбрал пять футболистов, которых нужно подписать Реалу
Испания
08 июня 2026, 11:41 |
1367
0

Жозе Моуриньо выбрал пять футболистов, которых нужно подписать Реалу

Королевский клуб работает над переходами Калафьори, Бернарду Силвы и Матеуша Фернандеша

08 июня 2026, 11:41 |
1367
0
Жозе Моуриньо выбрал пять футболистов, которых нужно подписать Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с трансферными приоритетами после того, как официально будет назначен наставником мадридского «Реала».

Специалист, который в сезоне 2025/26 возглавлял лиссабонскую «Бенфику», во время переговоров с королевским клубом передал список из пяти игроков, которых необходимо подписать.

«Сливочные» уже исполнили два желания «Особенного», оформив трансферы защитников Ибраимы Конате из английского «Ливерпуля» и Дензела Дюмфриса, который играл за миланский «Интер».

Мадридский клуб продолжает работу над подписанием защитника лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори, полузащитника Бернарду Силвы, который стал свободным агентом и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».

«Реал» остался без главного тренера после увольнения Альваро Арбелоа, с которым команда заняла второе место в чемпионате и не сумела навязать борьбу «Барселоне».

По теме:
Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб
Убедили перейти. Реал готовит самый дорогой трансфер в истории футбола
Клуб из топ-лиги нацелился на защитника Динамо
Реал Мадрид Ливерпуль Ибраима Конате Интер Милан Дензел Дюмфрис Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Бернарду Силва Манчестер Сити Матеуш Фернандеш Вест Хэм Жозе Моуриньо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения
Футбол | 08 июня 2026, 07:17 5
ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения
ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения

Анастасии Луниной исполнился 31 год...

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07 июня 2026, 21:09 118
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
Футбол | 07.06.2026, 21:02
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ЧМ-2026. Группа G: Красные Дьяволы, Фараоны, Леопарды и Полностью Белые
Футбол | 08.06.2026, 10:00
ЧМ-2026. Группа G: Красные Дьяволы, Фараоны, Леопарды и Полностью Белые
ЧМ-2026. Группа G: Красные Дьяволы, Фараоны, Леопарды и Полностью Белые
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 05:44
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 114
Теннис
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 22
Футбол
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12
Бокс
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем