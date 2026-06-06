Моуриньо решил вернуть в Реал игрока, который покинул королевский клуб

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который должен возглавить мадридский «Реал», начал подготовку к летнему трансферному окну в поисках усилений.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, наставник заинтересован в услугах бывшего игрока королевского клуба Нико Паса, который выступает в чемпионате Италии.

Талантливый аргентинец провел в структуре «Реала» семь лет, сыграл восемь матчей за первую команду и покинул Испанию в июле 2024 года. В активе Нико – 53 игры за вторую команду «сливочных».

Летом 2024 года итальянский «Комо» приобрел аргентинца за шесть миллионов – Нико быстро стал одним из ключевых игроков, забив 13 мячей и отдав семь ассистов за 40 матчей нынешнего сезона.

Моуриньо надеется, что Пас примет предложение и вернется в Мадрид, но представитель Серии А намерен сделать все возможное, чтобы сохранить 21-летнего полузащитника.