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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 23:22 |
351
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«Нереальное давление». Зинченко рассказал, что самовольно покинул команду

Александр вспомнил период в «Шахтере»

09 июня 2026, 23:22 |
351
1 Comments
«Нереальное давление». Зинченко рассказал, что самовольно покинул команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Александр Зинченко вспомнил скандальный уход из академии «Шахтера», признавшись, что на него оказывалось серьезное давление из-за нежелания подписывать новый контракт.

«Давление было ежедневно. Каждый день были разговоры в кабинетах. Были задействованы все – тренеры, менеджмент. Если бы меня не отстраняли от игр и тренировок, если бы не было такого давления, я бы остался в «Шахтере».

Команда работала с мячом, а у меня были беговые упражнения, диагонали, работа без мяча. Так продолжалось четыре-пять месяцев. Но это меня не сломило, а сделало сильнее.

Я отправил паспорт на оформление визы, меня вызвали в сборную. Но потом, насколько я понимаю, последовало несколько звонков, и паспорт просто вернули мне обратно.

Я уехал. Сезон закончился, и я покинул страну. Уехал в Россию, потому что понимал: в Украине мне будет очень тяжело.

Я не планировал этого делать вообще. Реально не планировал уезжать. Но обстоятельства сложились так, что давление было просто нереальным», – сказал Зинченко.

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Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
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І тому він рванув на болота?
Щось забагато стало Зіни на сайті. 
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