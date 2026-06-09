«Нереальное давление». Зинченко рассказал, что самовольно покинул команду

Александр Зинченко вспомнил скандальный уход из академии «Шахтера», признавшись, что на него оказывалось серьезное давление из-за нежелания подписывать новый контракт.

«Давление было ежедневно. Каждый день были разговоры в кабинетах. Были задействованы все – тренеры, менеджмент. Если бы меня не отстраняли от игр и тренировок, если бы не было такого давления, я бы остался в «Шахтере».

Команда работала с мячом, а у меня были беговые упражнения, диагонали, работа без мяча. Так продолжалось четыре-пять месяцев. Но это меня не сломило, а сделало сильнее.

Я отправил паспорт на оформление визы, меня вызвали в сборную. Но потом, насколько я понимаю, последовало несколько звонков, и паспорт просто вернули мне обратно.

Я уехал. Сезон закончился, и я покинул страну. Уехал в Россию, потому что понимал: в Украине мне будет очень тяжело.

Я не планировал этого делать вообще. Реально не планировал уезжать. Но обстоятельства сложились так, что давление было просто нереальным», – сказал Зинченко.