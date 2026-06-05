Зинченко получил отличный вариант. Игрока зовут в Суперлигу

Будущее украинского универсала Александра Зинченко может быть связано с турецкой Суперлигой.

По информации источника, «Трабзонспор» внимательно следит за ситуацией вокруг 29-летнего футболиста и рассматривает возможность его подписания.

Отмечается, что Зинченко находится без клуба после завершения сотрудничества с амстердамским «Аяксом». Украинец выступал в Нидерландах на правах краткосрочного контракта, который истек по окончании сезона.

В «Трабзонспоре» высоко ценят универсальность украинца. Руководство клуба считает, что Зинченко способен закрыть сразу несколько позиций, в частности на левом фланге обороны и в центре поля.