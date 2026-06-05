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Европейская Суперлига
05 июня 2026, 23:42 | Обновлено 06 июня 2026, 00:50
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Зинченко получил отличный вариант. Игрока зовут в Суперлигу

На Александра претендует «Трабзонспор»

05 июня 2026, 23:42 | Обновлено 06 июня 2026, 00:50
1227
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Зинченко получил отличный вариант. Игрока зовут в Суперлигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Будущее украинского универсала Александра Зинченко может быть связано с турецкой Суперлигой.

По информации источника, «Трабзонспор» внимательно следит за ситуацией вокруг 29-летнего футболиста и рассматривает возможность его подписания.

Отмечается, что Зинченко находится без клуба после завершения сотрудничества с амстердамским «Аяксом». Украинец выступал в Нидерландах на правах краткосрочного контракта, который истек по окончании сезона.

В «Трабзонспоре» высоко ценят универсальность украинца. Руководство клуба считает, что Зинченко способен закрыть сразу несколько позиций, в частности на левом фланге обороны и в центре поля.

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трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу свободный агент Александр Зинченко
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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А скільки в Туреччині дозволяється легіонерів? Бо виглядає як збірна України буде в Трабзоні від спорт.юа?
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