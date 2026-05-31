Хаверц назвал имя украинца, которого не хватает на параде Арсенала

В воскресенье «Арсенал» отпраздновал завоевание чемпионского титула в Премьер-лиге Англии. Поприветствовать футболистов «канониров» собрались около полутора миллионов болельщиков.

Во время чемпионского парада у форварда «Арсенала» Кая Хаверца спросили, кого не хватает на этом празднике. И нападающий ответил: «Зинченко».

Именно украинский футболист после перехода из «Манчестер Сити» в раздевалке новой команды требовал от «канониров» всерьез думать о завоевании титула, на что его одноклубники ответили улыбками.

Украинцу 29 лет, с 2022 по 2025 год он играл в «Арсенале», а далее выступал за «Ноттингем Форест» и «Аякс». Через месяц Александр Зинченко станет свободным агентом.