Хаверц назвал имя украинца, которого не хватает на параде Арсенала
Кай Хаверц хотел бы праздновать титул вместе с Александром Зинченко
В воскресенье «Арсенал» отпраздновал завоевание чемпионского титула в Премьер-лиге Англии. Поприветствовать футболистов «канониров» собрались около полутора миллионов болельщиков.
Во время чемпионского парада у форварда «Арсенала» Кая Хаверца спросили, кого не хватает на этом празднике. И нападающий ответил: «Зинченко».
Именно украинский футболист после перехода из «Манчестер Сити» в раздевалке новой команды требовал от «канониров» всерьез думать о завоевании титула, на что его одноклубники ответили улыбками.
Украинцу 29 лет, с 2022 по 2025 год он играл в «Арсенале», а далее выступал за «Ноттингем Форест» и «Аякс». Через месяц Александр Зинченко станет свободным агентом.
