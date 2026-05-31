Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаверц назвал имя украинца, которого не хватает на параде Арсенала
Англия
31 мая 2026, 22:52 |
1712
0

Хаверц назвал имя украинца, которого не хватает на параде Арсенала

Кай Хаверц хотел бы праздновать титул вместе с Александром Зинченко

31 мая 2026, 22:52 |
1712
0
Хаверц назвал имя украинца, которого не хватает на параде Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

В воскресенье «Арсенал» отпраздновал завоевание чемпионского титула в Премьер-лиге Англии. Поприветствовать футболистов «канониров» собрались около полутора миллионов болельщиков.

Во время чемпионского парада у форварда «Арсенала» Кая Хаверца спросили, кого не хватает на этом празднике. И нападающий ответил: «Зинченко».

Именно украинский футболист после перехода из «Манчестер Сити» в раздевалке новой команды требовал от «канониров» всерьез думать о завоевании титула, на что его одноклубники ответили улыбками.

Украинцу 29 лет, с 2022 по 2025 год он играл в «Арсенале», а далее выступал за «Ноттингем Форест» и «Аякс». Через месяц Александр Зинченко станет свободным агентом.

По теме:
Без игроков Реала и Барсы. Обнародована символическая сборная ЛЧ 2025/26
Дешам поздравил 8 игроков сборной Франции с победой в еврокубках
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки
Арсенал Лондон Александр Зинченко Кай Хаверц Манчестер Сити Ноттингем Форест Аякс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Футбол | 31 мая 2026, 17:05 36
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей

Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени

Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Футбол | 31 мая 2026, 22:19 0
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками

Польская сборная вынуждена была капитулировать перед Трубиным

Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:45
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31.05.2026, 07:59
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 2
Бокс
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 119
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем