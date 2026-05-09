«Зинченко держал команду»: в Арсенале вспомнили о лучшем качестве украинца

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс вспомнил о совместной игре с украинцем Александром Зинченко.

«Кто был лучшим в поднятии командного духа? Из игроков, которые сейчас в команде, назову Салиба. Но это мог бы быть Зинченко. Он был тем, кто держал команду вместе», – сказал игрок.

Зинченко выступал за «Арсенал» с 2022 по 2025 годы. После этого последовала неудачная аренда в «Ноттингем Форест», а зимой лондонский клуб продал его контракт «Аяксу» за 1,5 млн евро. В феврале украинец получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.