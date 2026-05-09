  4. «Он снова взорвется, я уверен». Гвардиола неожиданно вспомнил о Зинченко
09 мая 2026, 10:43 | Обновлено 09 мая 2026, 11:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением по поводу не лучшей игровой формы полузащитника своей команды Фила Фодена.

«Речь идет об ощущении свободы, потому что это не лень, это не недостаток этики, это не «мне безразлично» – все наоборот! Это парень, который стремится к этому, любит это, восстанавливается каждые три дня, он это доказал! Речь идет лишь о том, чтобы вернуться к тому, кто он. Не надо делать вид, что ты являешься кем-то другим или особенным, и это произойдет...

Я сказал: «Это зависит от тебя, я могу помочь, и многие могут помочь». Речь идет лишь о том, чтобы вернуть эту широкую улыбку на его лице, эту радость, потому что он является одним из игроков, похожих на Алекса Зинченко, Рияда Мареза, многих из тех, кто выходит на поле и на тренировки и говорит: «Пеп, еще одна, еще одна игра, осталось еще 10, 15 минут». Потому что им нравится. И Фил – один из них!

Речь идет лишь о том, чтобы вернуть этот дух, эту радость быть футболистом – не потому, что «у меня есть контракт», не потому, что «у меня есть обязанности», не потому, что «я должен побеждать» – забудьте все это! Это просто радость от игры, как в детстве, на улицах, в школе, в юношеской академии.

Речь идет о том, чтобы вернуть это чувство. Когда это произойдет, он снова разразится, он вернется. Ему не 35, его ноги бегут так, как раньше. Он еще молод, у него есть энергия, страсть и любовь к этому, и как только он это сделает, он вернется, я уверен», – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Ранее в Нидерландах раскрыли планы «Аякса» на Зинченко.

Антон Романенко Источник: X (Twitter)
