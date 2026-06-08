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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 15:36 | Обновлено 08 июня 2026, 16:33
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Известный эксперт раскритиковал трех игроков сборной за матч с Данией

Олег Федорчук считает, что у «сине-желтых» было много проблем в центральной зоне

08 июня 2026, 15:36 | Обновлено 08 июня 2026, 16:33
1012
0
Известный эксперт раскритиковал трех игроков сборной за матч с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина
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Вчера, 7 июня, сборная Украины в матче против команды Дании, прерванном на 65-й минуте из-за серьезных проблем со здоровьем полузащитника хозяев Кристиана Эриксена, проиграла со счетом 1:2. Известный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук назвал трех футболистов нашей сборной, кто оказался не готов к этому поединку.

– Разочаровала пара центральных полузащитников Очеретько-Назарина, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – На данный момент они не дотягивают до игроков основного состава сборной Украины. Не знаю, в чем причина, но ошибок с их стороны, и что самое важное, во время пропущенных мячей, было много. Им не хватало скоростных качеств, понимания игры.

Не попал в игру и Малиновский. Притом, что он начал голевую атаку классным пасом на Миколенко, по ходу самого матча Руслан не успевал за интенсивностью игры.

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Олег Очеретько Егор Назарина Руслан Малиновский Кристиан Эриксен Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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