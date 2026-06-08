Известный эксперт раскритиковал трех игроков сборной за матч с Данией

Вчера, 7 июня, сборная Украины в матче против команды Дании, прерванном на 65-й минуте из-за серьезных проблем со здоровьем полузащитника хозяев Кристиана Эриксена, проиграла со счетом 1:2. Известный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук назвал трех футболистов нашей сборной, кто оказался не готов к этому поединку.

– Разочаровала пара центральных полузащитников Очеретько-Назарина, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – На данный момент они не дотягивают до игроков основного состава сборной Украины. Не знаю, в чем причина, но ошибок с их стороны, и что самое важное, во время пропущенных мячей, было много. Им не хватало скоростных качеств, понимания игры.

Не попал в игру и Малиновский. Притом, что он начал голевую атаку классным пасом на Миколенко, по ходу самого матча Руслан не успевал за интенсивностью игры.