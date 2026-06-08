Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Авторитетный специалист остался недоволен действиями «сине-желтых» возле своих ворот
Товарищеский матч сборной Украины против команды Дании (1:2) не был доигран из-за серьезных проблем со здоровьем датского полузащитника Кристиана Эриксена. Соперники провели на поле 65 минут.
Своим мнением об игре «сине-желтых» за этот отрезок времени высказался авторитетный тренер Мирон Маркевич.
– Это была товарищеская игра, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Каждый тренер пытался воплотить в жизнь свои задумки, решал свои задачи. Ошибок хватало со стороны и Украины, и Дании. Однако возле наших ворот пожаров было больше. Уж очень легко мы пропускали голы.
Было два опорных полузащитника, но это не помешало датчанам властвовать в этой зоне. Наставнику есть, над чем работать. В официальных матчах таких промахов допускать нельзя. Возле своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, наверное, самое основное. И это касается не только защитников, но в целом командных действий. Когда не пропускаешь, то уже не проигрываешь, а впереди свой момент всегда можно найти.
Впереди матчи Лиги наций против Венгрии и Грузии, которые имеют в своем составе качественных футболистов атакующего плана.
Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет 25 сентября. В рамках Лиги наций подопечные Андреа Мальдеры сыграют на выезде против команды Венгрии.
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