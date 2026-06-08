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  4. Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 07:55 |
4929
3

Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании

Авторитетный специалист остался недоволен действиями «сине-желтых» возле своих ворот

08 июня 2026, 07:55 |
4929
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Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Товарищеский матч сборной Украины против команды Дании (1:2) не был доигран из-за серьезных проблем со здоровьем датского полузащитника Кристиана Эриксена. Соперники провели на поле 65 минут.

Своим мнением об игре «сине-желтых» за этот отрезок времени высказался авторитетный тренер Мирон Маркевич.

– Это была товарищеская игра, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Каждый тренер пытался воплотить в жизнь свои задумки, решал свои задачи. Ошибок хватало со стороны и Украины, и Дании. Однако возле наших ворот пожаров было больше. Уж очень легко мы пропускали голы.

Было два опорных полузащитника, но это не помешало датчанам властвовать в этой зоне. Наставнику есть, над чем работать. В официальных матчах таких промахов допускать нельзя. Возле своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, наверное, самое основное. И это касается не только защитников, но в целом командных действий. Когда не пропускаешь, то уже не проигрываешь, а впереди свой момент всегда можно найти.

Впереди матчи Лиги наций против Венгрии и Грузии, которые имеют в своем составе качественных футболистов атакующего плана.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет 25 сентября. В рамках Лиги наций подопечные Андреа Мальдеры сыграют на выезде против команды Венгрии.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Кристиан Эриксен Лига наций Андреа Мальдера Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 3
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Тренер зробив надіюсь висновки  і 25 вересня буде оптимальний склад на гру 
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Було два "опорних півзахисника", ні один з яких не вміє відбирати, ось наприклад якби була пара Желізко - Шевченко (Кривбас), то було б зовсім інше діло.  
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