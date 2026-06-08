Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией

Вчера, 7 июня сборная Украины провела товарищеский матч против команды Дании. Точнее, поединок был прерван на 65-й минуте из-за серьезного ухудшения здоровья полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

Своими мыслями от уведенного в Оденсе сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, как бы вы оценили игру сборной Украины в товарищеском матче с Данией?

– Нам всегда тяжело даются поединки против скандинавских команд, которые действуют в силовой манере, интенсивно, с прессингом. Игра показала, что у нас было много ошибок в средней линии и особенно в обороне. Как тренер ни пытается найти какие-то варианты, пока это не очень хорошо выходит. Со своей стороны могу сказать, что было бы неплохо вернуться к центральной паре защитников Забарный-Матвиенко, а экспериментировать с кем-то другим. Разочаровала пара центральных полузащитников Очеретько-Назарина. На данный момент они не дотягивают до игроков основного состава сборной Украины. Не знаю, в чем причина, но ошибок с их стороны, и что самое важное, во время пропущенных мячей, было много. Им не хватало скоростных качеств, понимания игры. Не попал в игру и Малиновский. Притом, что он начал голевую атаку классным пасом на Миколенко, по ходу самого матча Руслан не успевал за интенсивностью игры.

Матч против датчан стал для нас холодным душем. Просто так, из-за смены главного тренера, игра команда не поменяется. Это кропотливая работа. В игре с Данией по качеству игры мы выглядели так же, как и в поединке плей-офф отбора ЧМ-2026 против шведов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

– Вы упомянули Очеретько и Назарину. Но Мальдера второй матч кряду выпускает этих игроков в основе.

– Одного желания тренера мало. По крайней мере, я пока не вижу их в стартовом составе. При всей моей критике к Калюжному, вот он как раз был бы полезнее в игре с таким оппонентом в опорной зоне.

– Мы снова очень мало бьем по воротам.

– Малиновский, как я сказал, оказался не готов к матчу, Судаков не в лучшей форме, а рассчитывать на одного быстрого Цыганкова, который действует на фланге, сложно. Если бы вся группа атаки выглядела, как Виктор, то и «сине-желтые» выглядели бы лучше. Кстати, именно Цыганкову я бы поставил два плюса за две прошедших игры сборной. Также бы отметил и Трубина за два матча. В этих встречах активным был Миколенко, но в Оденсе ему немного не повезло, поскольку против него на фланге дейстовал левша, а это очень неудобно левому защитнику. Навык в чем заключается? Не дать атакующему футболисту пройти по бровке и выполнить фланговую передачу, а тут он все время смещался в центр. Страховка? Я уже упоминал Назарину и Очеретько.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

– Что вас порадовало?

– Поведение наставника сборной Украины (улыбается). Он живой, эмоциональный. Мы от этого уже отвыкли. По его реакции можно прочитать мысли и желания. Я был против назначения иностранного специалиста, но потихоньку Мальдера меня скептика переманивает на свою сторону (смеется).

Будем считать, что матч с Данией был своеобразным тестом, он обнажил наши проблемы. И хорошо, что это произошло в товарищеском матче. Нужно искать таких футболистов, которые бы могли спрятать эти проблемы. Для чего тактика? Чтобы скрыть свои недостатки и использовать чужие. Да, за 65 минут поединка мы проиграли. Обидно, но не стыдно. Я бы так подытожил нашу игру в Оденсе.

– Работа нового тренера только началась, но спаррингов до сентября уже не будет. Следующий матч – официальный.

– От этого никуда не деться. Наставнику нужно внимательно следить за игроками. Большинство из них Андреа знает по работе в сборной при Андрее Шевченко. Очень многое будет зависеть от работы в клубах. Тренер сборной – это, прежде всего, тактик и психолог. Если футболисты будут в хорошей форме, то и игра национальной команды будет на порядок сильнее.