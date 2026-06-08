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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 10:23 |
1443
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Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией

Олег Федорчук считает, что эксперименты у нашей сборной в этой встрече не получились

08 июня 2026, 10:23 |
1443
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Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины
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Вчера, 7 июня сборная Украины провела товарищеский матч против команды Дании. Точнее, поединок был прерван на 65-й минуте из-за серьезного ухудшения здоровья полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

Своими мыслями от уведенного в Оденсе сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, как бы вы оценили игру сборной Украины в товарищеском матче с Данией?
– Нам всегда тяжело даются поединки против скандинавских команд, которые действуют в силовой манере, интенсивно, с прессингом. Игра показала, что у нас было много ошибок в средней линии и особенно в обороне. Как тренер ни пытается найти какие-то варианты, пока это не очень хорошо выходит. Со своей стороны могу сказать, что было бы неплохо вернуться к центральной паре защитников Забарный-Матвиенко, а экспериментировать с кем-то другим. Разочаровала пара центральных полузащитников Очеретько-Назарина. На данный момент они не дотягивают до игроков основного состава сборной Украины. Не знаю, в чем причина, но ошибок с их стороны, и что самое важное, во время пропущенных мячей, было много. Им не хватало скоростных качеств, понимания игры. Не попал в игру и Малиновский. Притом, что он начал голевую атаку классным пасом на Миколенко, по ходу самого матча Руслан не успевал за интенсивностью игры.

Матч против датчан стал для нас холодным душем. Просто так, из-за смены главного тренера, игра команда не поменяется. Это кропотливая работа. В игре с Данией по качеству игры мы выглядели так же, как и в поединке плей-офф отбора ЧМ-2026 против шведов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

– Вы упомянули Очеретько и Назарину. Но Мальдера второй матч кряду выпускает этих игроков в основе.
– Одного желания тренера мало. По крайней мере, я пока не вижу их в стартовом составе. При всей моей критике к Калюжному, вот он как раз был бы полезнее в игре с таким оппонентом в опорной зоне.

– Мы снова очень мало бьем по воротам.
– Малиновский, как я сказал, оказался не готов к матчу, Судаков не в лучшей форме, а рассчитывать на одного быстрого Цыганкова, который действует на фланге, сложно. Если бы вся группа атаки выглядела, как Виктор, то и «сине-желтые» выглядели бы лучше. Кстати, именно Цыганкову я бы поставил два плюса за две прошедших игры сборной. Также бы отметил и Трубина за два матча. В этих встречах активным был Миколенко, но в Оденсе ему немного не повезло, поскольку против него на фланге дейстовал левша, а это очень неудобно левому защитнику. Навык в чем заключается? Не дать атакующему футболисту пройти по бровке и выполнить фланговую передачу, а тут он все время смещался в центр. Страховка? Я уже упоминал Назарину и Очеретько.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

– Что вас порадовало?
– Поведение наставника сборной Украины (улыбается). Он живой, эмоциональный. Мы от этого уже отвыкли. По его реакции можно прочитать мысли и желания. Я был против назначения иностранного специалиста, но потихоньку Мальдера меня скептика переманивает на свою сторону (смеется).

Будем считать, что матч с Данией был своеобразным тестом, он обнажил наши проблемы. И хорошо, что это произошло в товарищеском матче. Нужно искать таких футболистов, которые бы могли спрятать эти проблемы. Для чего тактика? Чтобы скрыть свои недостатки и использовать чужие. Да, за 65 минут поединка мы проиграли. Обидно, но не стыдно. Я бы так подытожил нашу игру в Оденсе.

– Работа нового тренера только началась, но спаррингов до сентября уже не будет. Следующий матч – официальный.
– От этого никуда не деться. Наставнику нужно внимательно следить за игроками. Большинство из них Андреа знает по работе в сборной при Андрее Шевченко. Очень многое будет зависеть от работы в клубах. Тренер сборной – это, прежде всего, тактик и психолог. Если футболисты будут в хорошей форме, то и игра национальной команды будет на порядок сильнее.

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Кристиан Эриксен Анатолий Трубин Илья Забарный Николай Матвиенко Виталий Миколенко Егор Назарина Олег Очеретько Руслан Малиновский Виктор Цыганков Андреа Мальдера статьи эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Пара Сарапій Матвієнко на таких швилкостях це дитячий садок,  Забарний на фланзі ні про що і не в формі, тому захист просто дивився як Данці бігали і створювали. Маліна ледь повзав, взагалі здав, Очеретько не добігав, Судаков теж втратив форму, Назарина погано з креативом, Довбик мертвий. В нормі Циганкрв і Миколенко, Яремчук місцями непонано відкривається, біжить, але індивідуально багато помилок. Якщо гравці не будуть набирати форму рівня Циганкова/Миколенка ніякий тренер не допоможе. Нам все ще треба фізика і форма, щоб компенсувати майстерність з топ збірними
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Ещё раз убеждаемся , что без Шапаренки атаки разгонять некому , Трубин опять провал , защитники хуже некуда . Как бы и динамовцев не было , но не вышло . Яремчук более разнообразно смотрится среди нападающих . В центре поля Желизко не помешал бы .
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