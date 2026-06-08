Италия в третий раз стала чемпионом Европы U-17. Кто выигрывал чаще всего?
Вспомним сборные с самым большим количеством чемпионств в истории турнира
Юношеская сборная Италии U-17 в третий раз в своей истории стала победителем чемпионата Европы для игроков этой возрастной группы.
Итальянцы побеждали в 1982, 2024 и 2026 годах.
Следует отметить, что первое свое чемпионство Италия выиграла, играя в турнире среди игроков U-16. С 1982 года именно так проводился чемпионат, а уже с 2002 года он был реорганизован в чемпионат Европы U-17.
Рекордсменом в истории соревнований является юношеская сборная Испании, имеющая в своем активе 9 чемпионств.
Вспомним сборные, которые чаще всего побеждали в юношеских чемпионатах Европы U-17 и U-16.
Сборные, которые чаще всего выигрывали юношеский чемпионат Европы U-17 (U-16)
- 9 – Испания
- 7 – Португалия
- 4 – Германия (включая ФРГ)
- 4 – Нидерланды
- 3 – Франция
- 3 – Италия
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