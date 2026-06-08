Италия в третий раз стала чемпионом Европы U-17. Кто выигрывал чаще всего?

Юношеская сборная Италии U-17 в третий раз в своей истории стала победителем чемпионата Европы для игроков этой возрастной группы.

Итальянцы побеждали в 1982, 2024 и 2026 годах.

Следует отметить, что первое свое чемпионство Италия выиграла, играя в турнире среди игроков U-16. С 1982 года именно так проводился чемпионат, а уже с 2002 года он был реорганизован в чемпионат Европы U-17.

Рекордсменом в истории соревнований является юношеская сборная Испании, имеющая в своем активе 9 чемпионств.

Вспомним сборные, которые чаще всего побеждали в юношеских чемпионатах Европы U-17 и U-16.

Сборные, которые чаще всего выигрывали юношеский чемпионат Европы U-17 (U-16)