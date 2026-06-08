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Молодежные турниры
08 июня 2026, 10:12 | Обновлено 08 июня 2026, 10:14
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0

Италия в третий раз стала чемпионом Европы U-17. Кто выигрывал чаще всего?

Вспомним сборные с самым большим количеством чемпионств в истории турнира

08 июня 2026, 10:12 | Обновлено 08 июня 2026, 10:14
81
0
Италия в третий раз стала чемпионом Европы U-17. Кто выигрывал чаще всего?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Италии U-17 в третий раз в своей истории стала победителем чемпионата Европы для игроков этой возрастной группы.

Итальянцы побеждали в 1982, 2024 и 2026 годах.

Следует отметить, что первое свое чемпионство Италия выиграла, играя в турнире среди игроков U-16. С 1982 года именно так проводился чемпионат, а уже с 2002 года он был реорганизован в чемпионат Европы U-17.

Рекордсменом в истории соревнований является юношеская сборная Испании, имеющая в своем активе 9 чемпионств.

Вспомним сборные, которые чаще всего побеждали в юношеских чемпионатах Европы U-17 и U-16.

Сборные, которые чаще всего выигрывали юношеский чемпионат Европы U-17 (U-16)

  • 9 – Испания
  • 7 – Португалия
  • 4 – Германия (включая ФРГ)
  • 4 – Нидерланды
  • 3 – Франция
  • 3 – Италия
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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