Тоттенхэм отреагировал на потерю сознания Эриксена во время матча
Английский клуб пожелал здоровья Кристиану
Английский клуб «Тоттенхэм» не оставил без внимания инцидент с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче между сборными Дании и Украины.
Футболист почувствовал дискомфорт в области сердца и упал на газон на 65-й минуте. Кристиан потерял сознание, чем напугал весь стадион в Оденсе.
Благодаря усилиям врачей Кристиан пришёл в себя и самостоятельно покинул поле. Этот момент напомнил эпизод 2021 года, когда у Эриксена остановилось сердце на чемпионате Европы.
Сборные Дании и Украины решили не доигрывать матч, поэтому счет на табло остался 2:1 в пользу датчан.
«Наши мысли с Кристианом Эриксеном и его семьей.
Желаем тебе полного и скорейшего выздоровления, Кристиан. Мы все с тобой», – написала пресс-служба.
Эриксен защищал цвета «Тоттенхэма» в период с 2013 по 2020 год. За «шпор» полузащитник отыграл 305 поединков, в которых забил 69 голов и отдал 88 ассистов.
Our thoughts are with Christian Eriksen and his family.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 7, 2026
Wishing you a full and speedy recovery, Christian. We’re all with you 🤍 pic.twitter.com/MPJgOZwgFw
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