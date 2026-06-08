Тоттенхэм отреагировал на потерю сознания Эриксена во время матча

Английский клуб «Тоттенхэм» не оставил без внимания инцидент с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче между сборными Дании и Украины.

Футболист почувствовал дискомфорт в области сердца и упал на газон на 65-й минуте. Кристиан потерял сознание, чем напугал весь стадион в Оденсе.

Благодаря усилиям врачей Кристиан пришёл в себя и самостоятельно покинул поле. Этот момент напомнил эпизод 2021 года, когда у Эриксена остановилось сердце на чемпионате Европы.

Сборные Дании и Украины решили не доигрывать матч, поэтому счет на табло остался 2:1 в пользу датчан.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном и его семьей.

Желаем тебе полного и скорейшего выздоровления, Кристиан. Мы все с тобой», – написала пресс-служба.

Эриксен защищал цвета «Тоттенхэма» в период с 2013 по 2020 год. За «шпор» полузащитник отыграл 305 поединков, в которых забил 69 голов и отдал 88 ассистов.

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