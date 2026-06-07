Врач сборной Дании выступил с заявлением после инцидента с Эриксеном
Состояние игрока нормализовалось – он находится в больнице
Врач национальной сборной Дании Мортен Боесен прокомментировал состояние Кристиана Эриксена после инцидента во время матча.
По его словам, футболист чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле после оказания первой помощи.
«Кристиан в сознании и в стабильном состоянии. Насколько я понимаю, у него установлен кардиостимулятор, который работает как положено. Он ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя, и мы оперативно вмешались.
Сейчас он будет проходить дополнительное обследование в больнице, чтобы выяснить причину инцидента.
Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами. Кристиан чувствует себя хорошо и передал привет всей команде и сказал, что с ним все в порядке», – заявил Боесен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цель Виктора – остаться в Испании
Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны