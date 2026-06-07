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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 21:45 | Обновлено 07 июня 2026, 22:43
4907
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Врач сборной Дании выступил с заявлением после инцидента с Эриксеном

Состояние игрока нормализовалось – он находится в больнице

07 июня 2026, 21:45 | Обновлено 07 июня 2026, 22:43
4907
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Врач сборной Дании выступил с заявлением после инцидента с Эриксеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Врач национальной сборной Дании Мортен Боесен прокомментировал состояние Кристиана Эриксена после инцидента во время матча.

По его словам, футболист чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле после оказания первой помощи.

«Кристиан в сознании и в стабильном состоянии. Насколько я понимаю, у него установлен кардиостимулятор, который работает как положено. Он ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя, и мы оперативно вмешались.

Сейчас он будет проходить дополнительное обследование в больнице, чтобы выяснить причину инцидента.

Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами. Кристиан чувствует себя хорошо и передал привет всей команде и сказал, что с ним все в порядке», – заявил Боесен.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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В назві статті напишіть правильно "лікар" замість "ліка".
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