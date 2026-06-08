Забарный обратился к Эриксену после инцидента в матче Дания – Украина

Капитан сборной Украины Илья Забарный выразил слова поддержки Кристиану Эриксену после инцидента в матче сборных Дании и Украины.

«Мы все с тобой», – обратился Илья к датчанину через Instagram.

Напомним, что товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.

Это не первый ужасный случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между национальными сборными Дании и Финляндии.