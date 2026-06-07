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  4. Цыганков вышел на 6-е место среди лучших бомбардиров сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 20:41 | Обновлено 07 июня 2026, 20:43
791
0

Цыганков вышел на 6-е место среди лучших бомбардиров сборной Украины

Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал полузащитник Жироны

07 июня 2026, 20:41 | Обновлено 07 июня 2026, 20:43
791
0
Цыганков вышел на 6-е место среди лучших бомбардиров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Виктор Цыганков забил 14-й гол за сборную Украины.

Случилось это в первом тайме товарищеской игры против сборной Дании.

Этот гол позволил Цыганкову занять шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Украины.

Лучшие бомбардиры сборной Украины

  • 48 – Андрей Шевченко
  • 47 – Андрей Ярмоленко
  • 21 – Евгений Коноплянка
  • 18 – Роман Яремчук
  • 15 – Сергей Ребров
  • 14 – Виктор Цыганков
  • 13 – Олег Гусев
  • 12 – Сергей Назаренко
  • 12 – Александр Зинченко
  • 11 – Евгений Селезнев
  • 11 – Артем Довбик
  • 10 – Руслан Малиновский

Напомним, в ворота которых сборных забивал Цыганков.

Голы Виктора Цыганкова за сборную Украины (14)

  • 2026: Дания
  • 2024: Молдова
  • 2024: Исландия
  • 2023: Мальта
  • 2023: Северная Македония
  • 2023: Германия (2)
  • 2022: Ирландия
  • 2021: Бахрейн
  • 2020: Испания
  • 2020: Франция
  • 2019: Сербия (2)
  • 2019: Люксембург
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статистика сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина Виктор Цыганков Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Роман Яремчук Сергей Ребров Олег Гусев Сергей Назаренко Александр Зинченко Евгений Селезнев Артем Довбик Руслан Малиновский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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