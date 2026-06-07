Сборная УКРАИНЫ07 июня 2026, 20:41 | Обновлено 07 июня 2026, 20:43
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Цыганков вышел на 6-е место среди лучших бомбардиров сборной Украины
Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал полузащитник Жироны
07 июня 2026, 20:41 | Обновлено 07 июня 2026, 20:43
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Виктор Цыганков забил 14-й гол за сборную Украины.
Случилось это в первом тайме товарищеской игры против сборной Дании.
Этот гол позволил Цыганкову занять шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Украины.
Лучшие бомбардиры сборной Украины
- 48 – Андрей Шевченко
- 47 – Андрей Ярмоленко
- 21 – Евгений Коноплянка
- 18 – Роман Яремчук
- 15 – Сергей Ребров
- 14 – Виктор Цыганков
- 13 – Олег Гусев
- 12 – Сергей Назаренко
- 12 – Александр Зинченко
- 11 – Евгений Селезнев
- 11 – Артем Довбик
- 10 – Руслан Малиновский
Напомним, в ворота которых сборных забивал Цыганков.
Голы Виктора Цыганкова за сборную Украины (14)
- 2026: Дания
- 2024: Молдова
- 2024: Исландия
- 2023: Мальта
- 2023: Северная Македония
- 2023: Германия (2)
- 2022: Ирландия
- 2021: Бахрейн
- 2020: Испания
- 2020: Франция
- 2019: Сербия (2)
- 2019: Люксембург
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