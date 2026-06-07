Цыганков вышел на 6-е место среди лучших бомбардиров сборной Украины

Напомним, в ворота которых сборных забивал Цыганков.

Этот гол позволил Цыганкову занять шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Украины.

Случилось это в первом тайме товарищеской игры против сборной Дании .

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