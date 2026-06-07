ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил отставание в матче с Данией

Сборная Украины сумела сократить отставание в конце первого тайма товарищеского матча против Дании.

На 44-й минуте встречи свой класс продемонстрировал Виктор Цыганков. Украинский вингер получил мяч в штрафной площади соперника и хладнокровно пробил уже в пустой угол ворот.

Напомним, ранее в составе Дании отличились Патрик Доргу и Йоаким Меле. После гола украинского вингера счет стал 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, ранее Дания открыла счет благодаря точному удару Патрика Доргу на 12-й минуте поединка.

ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил счет в матче Дания – Украина