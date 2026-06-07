ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил отставание в матче с Данией
Украинец забил на 44-й минуте
Сборная Украины сумела сократить отставание в конце первого тайма товарищеского матча против Дании.
На 44-й минуте встречи свой класс продемонстрировал Виктор Цыганков. Украинский вингер получил мяч в штрафной площади соперника и хладнокровно пробил уже в пустой угол ворот.
Напомним, ранее в составе Дании отличились Патрик Доргу и Йоаким Меле. После гола украинского вингера счет стал 2:1 в пользу хозяев.
Напомним, ранее Дания открыла счет благодаря точному удару Патрика Доргу на 12-й минуте поединка.
ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил счет в матче Дания – Украина
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