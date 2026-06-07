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  4. ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил отставание в матче с Данией
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 20:27 |
1069
0

ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил отставание в матче с Данией

Украинец забил на 44-й минуте

07 июня 2026, 20:27 |
1069
0
ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил отставание в матче с Данией
УАФ. Виктор Цыганков
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Сборная Украины сумела сократить отставание в конце первого тайма товарищеского матча против Дании.

На 44-й минуте встречи свой класс продемонстрировал Виктор Цыганков. Украинский вингер получил мяч в штрафной площади соперника и хладнокровно пробил уже в пустой угол ворот.

Напомним, ранее в составе Дании отличились Патрик Доргу и Йоаким Меле. После гола украинского вингера счет стал 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, ранее Дания открыла счет благодаря точному удару Патрика Доргу на 12-й минуте поединка.

ВИДЕО. Волшебник Цыганков! Виктор сократил счет в матче Дания – Украина

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу видео голов и обзор Дания - Украина Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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