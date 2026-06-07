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  4. «Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного
Франция
07 июня 2026, 14:32 |
393
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«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного

Фабрис Панкрат советует не спешить с выводами по поводу украинца

07 июня 2026, 14:32 |
393
2 Comments
«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Бывший французский футболист Фабрис Панкрат поделился мнением по поводу украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Я думаю, что еще рано судить о нем. Он присоединился к команде, которая функционирует идеально и где конкуренция – жесткая. Впереди него – Маркиньос и Пачо, которые сейчас образуют тандем высшего уровня в центре обороны.

Чтобы по-настоящему оценить Забарного, нам придется увидеть его стабильную игру. Если он начнет в старте тридцать матчей, мы сможем проанализировать его выступления и сказать – оправдал ли он ожидания. Сейчас это было бы преждевременно.

Можно последовать примеру Скриньяра. Он был отличным защитником в миланском «Интере», но «ПСЖ» представляет другой контекст с особым давлением и требованиями.

Я не говорю, что Забарный обязательно будет успешным, но я также не убежден, что он плохая покупка. На мой взгляд, ему просто нужно время, чтобы проявить себя. В таком конкурентном составе терпение необходимо», – сказал Панкрат в эфире программы 100% Foot, Farid & Co.

Ранее другой французский экс-футболист Стив Савидан назвал ошибкой трансфер Забарного.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный ПСЖ
Антон Романенко Источник: Media Foot
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Комментарии 2
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Чому всі вирішили, що у Забарного є якісь проблеми?... молодий, багатий, в розвиненій країні живе, особняк, дружина-красуня...
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Та йому пофіг. Головне платять хороші бабки і жінка блог веде.
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