«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного

Бывший французский футболист Фабрис Панкрат поделился мнением по поводу украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Я думаю, что еще рано судить о нем. Он присоединился к команде, которая функционирует идеально и где конкуренция – жесткая. Впереди него – Маркиньос и Пачо, которые сейчас образуют тандем высшего уровня в центре обороны.

Чтобы по-настоящему оценить Забарного, нам придется увидеть его стабильную игру. Если он начнет в старте тридцать матчей, мы сможем проанализировать его выступления и сказать – оправдал ли он ожидания. Сейчас это было бы преждевременно.

Можно последовать примеру Скриньяра. Он был отличным защитником в миланском «Интере», но «ПСЖ» представляет другой контекст с особым давлением и требованиями.

Я не говорю, что Забарный обязательно будет успешным, но я также не убежден, что он плохая покупка. На мой взгляд, ему просто нужно время, чтобы проявить себя. В таком конкурентном составе терпение необходимо», – сказал Панкрат в эфире программы 100% Foot, Farid & Co.

Ранее другой французский экс-футболист Стив Савидан назвал ошибкой трансфер Забарного.