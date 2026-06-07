«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного
Фабрис Панкрат советует не спешить с выводами по поводу украинца
Бывший французский футболист Фабрис Панкрат поделился мнением по поводу украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.
«Я думаю, что еще рано судить о нем. Он присоединился к команде, которая функционирует идеально и где конкуренция – жесткая. Впереди него – Маркиньос и Пачо, которые сейчас образуют тандем высшего уровня в центре обороны.
Чтобы по-настоящему оценить Забарного, нам придется увидеть его стабильную игру. Если он начнет в старте тридцать матчей, мы сможем проанализировать его выступления и сказать – оправдал ли он ожидания. Сейчас это было бы преждевременно.
Можно последовать примеру Скриньяра. Он был отличным защитником в миланском «Интере», но «ПСЖ» представляет другой контекст с особым давлением и требованиями.
Я не говорю, что Забарный обязательно будет успешным, но я также не убежден, что он плохая покупка. На мой взгляд, ему просто нужно время, чтобы проявить себя. В таком конкурентном составе терпение необходимо», – сказал Панкрат в эфире программы 100% Foot, Farid & Co.
Ранее другой французский экс-футболист Стив Савидан назвал ошибкой трансфер Забарного.
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