Бывший французский футболист – о звезде сборной Украины: «Это ошибка»

Бывший французский футболист Стив Савидан заявил, что «ПСЖ» уже должен думать о том, чтобы заменить в будущем капитана команды Маркиньоса.

«Им нужно подготовиться к его замене. Они допустили ошибку, оценив профиль Забарного. Маркиньос очень давно в Париже. Он прогрессировал благодаря игровому времени, прогрессу в команде и клубе», – сказал экс-футболист в эфире RMC.

Савидан за свою карьеру играл исключительно за французские клубы. В его активе – один матч в составе своей национальной сборной. Он отыграл один тайм товарищеской встречи со сборной Уругвая в 2008 году.

Сообщалось, что в Ливерпуле уверены, что подпишут Забарного.