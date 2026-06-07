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  4. Бывший французский футболист – о звезде сборной Украины: «Это ошибка»
Франция
07 июня 2026, 12:58 | Обновлено 07 июня 2026, 12:59
984
0

Бывший французский футболист – о звезде сборной Украины: «Это ошибка»

Стив Савидан не очень доволен уровнем игры Ильи Забарного

07 июня 2026, 12:58 | Обновлено 07 июня 2026, 12:59
984
0
Бывший французский футболист – о звезде сборной Украины: «Это ошибка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Бывший французский футболист Стив Савидан заявил, что «ПСЖ» уже должен думать о том, чтобы заменить в будущем капитана команды Маркиньоса.

«Им нужно подготовиться к его замене. Они допустили ошибку, оценив профиль Забарного. Маркиньос очень давно в Париже. Он прогрессировал благодаря игровому времени, прогрессу в команде и клубе», – сказал экс-футболист в эфире RMC.

Савидан за свою карьеру играл исключительно за французские клубы. В его активе – один матч в составе своей национальной сборной. Он отыграл один тайм товарищеской встречи со сборной Уругвая в 2008 году.

Сообщалось, что в Ливерпуле уверены, что подпишут Забарного.

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Антон Романенко Источник: RMC
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