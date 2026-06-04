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  4. Супертрансфер для Ираолы. В Ливерпуле уверены, что подпишут Забарного
Англия
04 июня 2026, 10:07 |
582
0

Супертрансфер для Ираолы. В Ливерпуле уверены, что подпишут Забарного

Защитник сборной Украины может вернуться в АПЛ

04 июня 2026, 10:07 |
582
0
Супертрансфер для Ираолы. В Ливерпуле уверены, что подпишут Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный летом может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, на трансфере 23-летнего игрока парижан напрямую настаивает новый главный тренер «красных» Андони Ираола, плодотворно работавший с ним раньше в «Борнмуте». «Ливерпуль» готов удовлетворить запрос своего тренера и сделает все возможное, чтобы подписать украинца.

На «Энфилде» уверены, что смогут достичь соглашения по трансферу Забарного уже в ближайшие недели, чтобы Илья смог присоединиться к команде перед стартом предсезонной подготовки. Переговоры между клубами находятся на начальной стадии.

Ранее во Франции оценили первый сезон Забарного в «ПСЖ».

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Антон Романенко Источник: Fichajes.net
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