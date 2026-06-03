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  4. «Мощное возвращение». Во Франции оценили первый сезон Забарного в ПСЖ
Франция
03 июня 2026, 22:25 |
1673
0

«Мощное возвращение». Во Франции оценили первый сезон Забарного в ПСЖ

Ресурс So Foot считает, что украинец заслужил еще один шанс

03 июня 2026, 22:25 |
1673
0
«Мощное возвращение». Во Франции оценили первый сезон Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Ресурс So Foot оценил первый сезон защитника сборной Украины Ильи Забарного в составе французского «ПСЖ».

За выступления в сезоне 2025/26 23-летний игрок получил оценку 5,5 по десятибалльной шкале. Это самая низкая оценка среди всех центральных защитников «ПСЖ». Маркиньосу выставили 7 баллов, Вильяну Пачо – 9, Лукасу Бералдо – 6.

Сезон украинца ресурс So Foot оценил следующим образом: «Ему было нелегко в раздевалке, где приходилось сосуществовать с россиянином Матвеем Сафоновым и нести непомерную цену. После сложного начала сезона, мягко говоря, киевский Брэдли Купер мощно вернулся, особенно в Лиге 1, и доказал, что заслуживает второго сезона, чтобы, надеемся, заменить Маркиньоса в стартовом составе».

Ранее французский журналист Лорен Перрен высказался о конкуренции Забарного и Маркиньоса.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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