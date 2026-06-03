«Мощное возвращение». Во Франции оценили первый сезон Забарного в ПСЖ
Ресурс So Foot считает, что украинец заслужил еще один шанс
Ресурс So Foot оценил первый сезон защитника сборной Украины Ильи Забарного в составе французского «ПСЖ».
За выступления в сезоне 2025/26 23-летний игрок получил оценку 5,5 по десятибалльной шкале. Это самая низкая оценка среди всех центральных защитников «ПСЖ». Маркиньосу выставили 7 баллов, Вильяну Пачо – 9, Лукасу Бералдо – 6.
Сезон украинца ресурс So Foot оценил следующим образом: «Ему было нелегко в раздевалке, где приходилось сосуществовать с россиянином Матвеем Сафоновым и нести непомерную цену. После сложного начала сезона, мягко говоря, киевский Брэдли Купер мощно вернулся, особенно в Лиге 1, и доказал, что заслуживает второго сезона, чтобы, надеемся, заменить Маркиньоса в стартовом составе».
Ранее французский журналист Лорен Перрен высказался о конкуренции Забарного и Маркиньоса.
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