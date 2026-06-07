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  4. Победительница Ролан Гаррос вызвала истерику в россии из-за своего поступка
Ролан Гаррос
07 июня 2026, 21:22 |
2421
5

Победительница Ролан Гаррос вызвала истерику в россии из-за своего поступка

Октябрева оформляет гражданство другой страны

07 июня 2026, 21:22 |
2421
5 Comments
Победительница Ролан Гаррос вызвала истерику в россии из-за своего поступка
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиса Октябрева
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17-летняя теннисистка Алиса Октябрева, триумфировавшая на юниорском «Ролан Гаррос», в ближайшее время официально сменит спортивное гражданство.

Молодая спортсменка, которая в настоящее время представляет Россию, находится на завершающем этапе получения чешского паспорта. По словам самой теннисистки, процедура практически завершена, а новое гражданство она должна получить уже в ближайшие месяцы. Этот поступок юной теннисистки вызвал немало критики в России.

Октябрева фактически всю жизнь связана с Чехией. Она переехала в эту страну еще в двухлетнем возрасте, прошла там теннисную подготовку.

Напомним, накануне россиянка громко заявила о себе на международной арене, выиграв юниорский «Ролан Гаррос-2026». В финале турнира она уверенно переиграла представительницу Китая Сунь Синьцзянь в двух сетах – 6:1, 6:2.

Сейчас Октябрьова занимает 309-е место в мировом рейтинге WTA.

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Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Не зрозуміло, чому на росії істерика. Навіщо їм успішна молодь. Пиня хвалився, що  на росії тепер нова еліта безрука безнога з гнилими зубами і медалями за взяття унітазу з-під Малої Токмачки.
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+5
Все бегут из московии . Это будет позор там быть .
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+2
Не видавайте бажане за дійсне. Ніхто там істерики не влаштовував. Хто цікавився, знав, що з певного віку вона буде виступати за країну, де прожила все життя. А реакція тих, хто не цікавився, вибачте за тавтологію, не цікава.
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+1
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Так у неё и лицо на ч - чувашское.
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-1
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