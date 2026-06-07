Победительница Ролан Гаррос вызвала истерику в россии из-за своего поступка

17-летняя теннисистка Алиса Октябрева, триумфировавшая на юниорском «Ролан Гаррос», в ближайшее время официально сменит спортивное гражданство.

Молодая спортсменка, которая в настоящее время представляет Россию, находится на завершающем этапе получения чешского паспорта. По словам самой теннисистки, процедура практически завершена, а новое гражданство она должна получить уже в ближайшие месяцы. Этот поступок юной теннисистки вызвал немало критики в России.

Октябрева фактически всю жизнь связана с Чехией. Она переехала в эту страну еще в двухлетнем возрасте, прошла там теннисную подготовку.

Напомним, накануне россиянка громко заявила о себе на международной арене, выиграв юниорский «Ролан Гаррос-2026». В финале турнира она уверенно переиграла представительницу Китая Сунь Синьцзянь в двух сетах – 6:1, 6:2.

Сейчас Октябрьова занимает 309-е место в мировом рейтинге WTA.