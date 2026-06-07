Победительница Ролан Гаррос вызвала истерику в россии из-за своего поступка
Октябрева оформляет гражданство другой страны
17-летняя теннисистка Алиса Октябрева, триумфировавшая на юниорском «Ролан Гаррос», в ближайшее время официально сменит спортивное гражданство.
Молодая спортсменка, которая в настоящее время представляет Россию, находится на завершающем этапе получения чешского паспорта. По словам самой теннисистки, процедура практически завершена, а новое гражданство она должна получить уже в ближайшие месяцы. Этот поступок юной теннисистки вызвал немало критики в России.
Октябрева фактически всю жизнь связана с Чехией. Она переехала в эту страну еще в двухлетнем возрасте, прошла там теннисную подготовку.
Напомним, накануне россиянка громко заявила о себе на международной арене, выиграв юниорский «Ролан Гаррос-2026». В финале турнира она уверенно переиграла представительницу Китая Сунь Синьцзянь в двух сетах – 6:1, 6:2.
Сейчас Октябрьова занимает 309-е место в мировом рейтинге WTA.
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