Кандидат в сборную Украины признался, что мечтает играть за другую команду

Нападающий шведского «Сириуса» Робби Уре, который является кандидатом на вызов в сборную Украины, высказался по поводу выбора национальной сборной:

«Я смотрел матчи сборной Шотландии на чемпионате мира, и, конечно, мне бы очень хотелось принять в этом участие. Моя мечта — однажды сыграть за сборную Шотландии, но я не переживаю по поводу этой ситуации. Я считаю, что то, что я делаю на клубном уровне, даст мне те возможности, которых я заслуживаю.

Я буду прилагать усилия, чтобы попасть в основной состав мужской сборной, но, конечно, если это будет сборная U-21, то это тоже не проблема. Я молод и верю, что у меня будет успешная международная карьера.

Сборная Украины? Контакты с УАФ были. Они участились в течение последних нескольких месяцев, а также в прошлом году. Но это не то решение, с которым я буду торопиться. Я, безусловно, чувствую, что хотел бы играть за Шотландию».