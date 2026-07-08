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Сборная УКРАИНЫ
08 июля 2026, 23:55 |
331
0

Кандидат в сборную Украины признался, что мечтает играть за другую команду

Робби Уре отдает предпочтение Шотландии

08 июля 2026, 23:55 |
331
0
Кандидат в сборную Украины признался, что мечтает играть за другую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий шведского «Сириуса» Робби Уре, который является кандидатом на вызов в сборную Украины, высказался по поводу выбора национальной сборной:

«Я смотрел матчи сборной Шотландии на чемпионате мира, и, конечно, мне бы очень хотелось принять в этом участие. Моя мечта — однажды сыграть за сборную Шотландии, но я не переживаю по поводу этой ситуации. Я считаю, что то, что я делаю на клубном уровне, даст мне те возможности, которых я заслуживаю.

Я буду прилагать усилия, чтобы попасть в основной состав мужской сборной, но, конечно, если это будет сборная U-21, то это тоже не проблема. Я молод и верю, что у меня будет успешная международная карьера.

Сборная Украины? Контакты с УАФ были. Они участились в течение последних нескольких месяцев, а также в прошлом году. Но это не то решение, с которым я буду торопиться. Я, безусловно, чувствую, что хотел бы играть за Шотландию».

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Дмитрий Вус Источник: BBC
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