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  4. Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Ролан Гаррос
06 июня 2026, 22:28 |
3092
2

Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф

Нейтральная теннисистка одержала победу в финальном матче

06 июня 2026, 22:28 |
3092
2 Comments
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
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Нейтральная теннисистка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» поделилась своими мыслями о войне.

«Убеждена, что никто не хочет жить в мире, где идет война. Лично я, выходя на корт, думаю только о теннисе — как показать свой лучший уровень, бороться за победу и достигать результата. Во время матчей у меня достаточно собственных задач и мыслей, поэтому на такие вопросы я не отвлекаюсь», – отметила теннисистка.

6 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 года в женском одиночном разряде. В решающем поединке сошлись Майя Хвалинская и Мирра Андреева. Хвалинская потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

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Мирра Андреева Ролан Гаррос 2026 российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Roland Garros
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Андреева за все хороше проти всього плохого, только не все так однозначно 
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