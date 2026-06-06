Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф

Нейтральная теннисистка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» поделилась своими мыслями о войне.

«Убеждена, что никто не хочет жить в мире, где идет война. Лично я, выходя на корт, думаю только о теннисе — как показать свой лучший уровень, бороться за победу и достигать результата. Во время матчей у меня достаточно собственных задач и мыслей, поэтому на такие вопросы я не отвлекаюсь», – отметила теннисистка.

6 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 года в женском одиночном разряде. В решающем поединке сошлись Майя Хвалинская и Мирра Андреева. Хвалинская потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.