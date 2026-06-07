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Международные товарищеские матчи
Аргентина
07.06.2026 03:00 – FT 2 : 0
Гондурас
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Чемпионат мира
07 июня 2026, 09:12 | Обновлено 07 июня 2026, 09:51
176
0

Аргентина – Гондурас – 2:0. Лаутаро и Симеоне. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в американском Колледж-Стейшене

07 июня 2026, 09:12 | Обновлено 07 июня 2026, 09:51
176
0
Аргентина – Гондурас – 2:0. Лаутаро и Симеоне. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 6 на 7 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Аргентины в спарринге нанесла поражение команде Гондураса (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла на Kyle Field в американском Колледж-Стейшене (штат Техас).

Голы у аргентинцев забили Лаутаро Мартинес и Джованни Симеоне.

Лионель Месси весь матч оставался в резерве сборной Аргентины и на поле не вышел.

🏆 Товарищеские матчи. 7 июня 2026

Аргентина – Гондурас – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 37 (пен), Джованни Симеоне, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Аргентина), асcист Лаутаро Мартинес.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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