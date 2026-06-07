Аргентина – Гондурас – 2:0. Лаутаро и Симеоне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в американском Колледж-Стейшене
В ночь с 6 на 7 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборная Аргентины в спарринге нанесла поражение команде Гондураса (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра прошла на Kyle Field в американском Колледж-Стейшене (штат Техас).
Голы у аргентинцев забили Лаутаро Мартинес и Джованни Симеоне.
Лионель Месси весь матч оставался в резерве сборной Аргентины и на поле не вышел.
🏆 Товарищеские матчи. 7 июня 2026
Аргентина – Гондурас – 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 37 (пен), Джованни Симеоне, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
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