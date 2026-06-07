Аргентина – Гондурас – 2:0. Лаутаро и Симеоне. Видео голов и обзор

В ночь с 6 на 7 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Аргентины в спарринге нанесла поражение команде Гондураса (2:0).

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Игра прошла на Kyle Field в американском Колледж-Стейшене (штат Техас).

Голы у аргентинцев забили Лаутаро Мартинес и Джованни Симеоне.

Лионель Месси весь матч оставался в резерве сборной Аргентины и на поле не вышел.

🏆 Товарищеские матчи. 7 июня 2026

Аргентина – Гондурас – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 37 (пен), Джованни Симеоне, 54

Видео голов и обзор матча