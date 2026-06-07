Томарищеские матчи. Бразилия и Аргентина выиграли спарринги перед ЧМ

В ночь с 6 на 7 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

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Бразилия выиграла спарринг у Египта (2:1) перед ЧМ-2026, голы забили Бруно Гимараес и Эндрик.

Аргентина нанесла поражение Гондурасу (2:0) с голами Лаутаро Мартинеса и Джованни Симеоне.

Форвард Глейкер Мендоса, который перешел из Кривбасса в Шахтер, забил гол за сборную Венесуэлы в матче против команды Турции (1:2).

🏆 Товарищеские матчи. 7 июня 2026

Бразилия – Египет – 2:1

Голы: Бруно Гимараес, 7, Эндрик, 52 – Мостафа Зико, 11

Аргентина – Гондурас – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 37 (пен), Джованни Симеоне, 54

Венесуэла – Турция – 1:2

Голы: Глейкер Мендоса, 13 – Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54

Ямайка – Южная Африка – 0:1

Голы: Освин Апполлис, 32

Кюрасао – Аруба – 4:0

Голы: Бренет, 53, Антониссе, 68, Комененсия, 83, Бакуна, 90+1