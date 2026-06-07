Англия – Новая Зеландия – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в американской Тампе
Вечером 6 июня сборная Англии одержала минимальную победу над Новой Зеландией (1:0).
Поединок состоялся в американской Тампе на стадионе Реймонд Джеймс Стэдиум. Обе команды продолжают подготовку к ЧМ-2026.
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Единственный гол во встрече был забит в компенсированное к первому тайму время.
На 45+2-й минуте Гарри Кейн откликнулся на передачу Джеда Спенса и отправил мяч в сетку ворот соперника.
Товарищеский матч. 6 июня 2026
Тампа (США). Реймонд Джеймс Стэдиум
Англия – Новая Зеландия – 1:0
Гол: Гарри Кейн, 45+2
Видео голов и обзор матча
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