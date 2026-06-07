Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – Новая Зеландия – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор
Международные товарищеские матчи
Англия
06.06.2026 23:00 – FT 1 : 0
Новая Зеландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июня 2026, 01:47 | Обновлено 07 июня 2026, 01:52
59
0

Англия – Новая Зеландия – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в американской Тампе

07 июня 2026, 01:47 | Обновлено 07 июня 2026, 01:52
59
0
Англия – Новая Зеландия – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 6 июня сборная Англии одержала минимальную победу над Новой Зеландией (1:0).

Поединок состоялся в американской Тампе на стадионе Реймонд Джеймс Стэдиум. Обе команды продолжают подготовку к ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече был забит в компенсированное к первому тайму время.

На 45+2-й минуте Гарри Кейн откликнулся на передачу Джеда Спенса и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Тампа (США). Реймонд Джеймс Стэдиум

Англия – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Гарри Кейн, 45+2

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Джед Спенс.
По теме:
Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал
Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии
США – Германия – 1:2. Как забили Хаверц и Сане. Видео голов и обзор
товарищеские матчи сборная Англии по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Гарри Кейн видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Джед Спенс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
Футбол | 06 июня 2026, 19:59 21
Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ

В квалификации сине-желтые проиграли матч в Лиге B, ведя в счете 2:0

Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06 июня 2026, 07:27 33
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Футбол | 06.06.2026, 08:00
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Барселона определилась с заменой для Флика
Футбол | 07.06.2026, 02:32
Барселона определилась с заменой для Флика
Барселона определилась с заменой для Флика
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Теннис | 06.06.2026, 18:01
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
06.06.2026, 12:36 164
Футбол
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
05.06.2026, 13:46 12
Теннис
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем