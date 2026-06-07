Англия – Новая Зеландия – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор

Вечером 6 июня сборная Англии одержала минимальную победу над Новой Зеландией (1:0).

Поединок состоялся в американской Тампе на стадионе Реймонд Джеймс Стэдиум. Обе команды продолжают подготовку к ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече был забит в компенсированное к первому тайму время.

На 45+2-й минуте Гарри Кейн откликнулся на передачу Джеда Спенса и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Тампа (США). Реймонд Джеймс Стэдиум

Англия – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Гарри Кейн, 45+2

Видео голов и обзор матча