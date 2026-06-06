Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ оценил заинтересовавшего МЮ полузащитника в 115 млн евро
Англия
06 июня 2026, 23:27 |
229
0

Клуб АПЛ оценил заинтересовавшего МЮ полузащитника в 115 млн евро

«Манчестер Юнайтед» пытается заполучить Сандро Тонали

06 июня 2026, 23:27 |
229
0
Клуб АПЛ оценил заинтересовавшего МЮ полузащитника в 115 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать второго центрального полузащитника после трансфера Эдерсона из «Аталанты», а если все пойдет хорошо, то и третьего.

Сандро Тонали из «Ньюкасла» занимает высокое место в списке кандидатов «Манчестер Юнайтед», и авторитетный источник Джанлука Ди Марцио ранее утверждал, что итальянец является главным выбором Майкла Каррика. Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» и «Манчестер Сити» и считается фаворитом в борьбе за Тонали, потому что их конкуренты в настоящее время отдают приоритет другим игрокам.

«Ньюкасл» оценивает 26-летнего опорного полузащитника в 115 млн евро. «Красные дьяволы» готовы отдать 90 миллионов.

По теме:
Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года
Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами
К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока
Сандро Тонали Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Футбол | 06 июня 2026, 11:11 4
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры

Киевский клуб контактировал с агентами Теди Цары, который намерен покинуть «Александрию»

МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»
Футбол | 06 июня 2026, 18:39 10
МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»
МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Оденсе

Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Футбол | 06.06.2026, 07:01
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Бокс | 06.06.2026, 10:19
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»
Футбол | 06.06.2026, 22:44
Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»
Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 17
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 2
Бокс
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 9
Теннис
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 15
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
05.06.2026, 07:02 19
Футбол
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем