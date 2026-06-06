Клуб АПЛ оценил заинтересовавшего МЮ полузащитника в 115 млн евро

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать второго центрального полузащитника после трансфера Эдерсона из «Аталанты», а если все пойдет хорошо, то и третьего.

Сандро Тонали из «Ньюкасла» занимает высокое место в списке кандидатов «Манчестер Юнайтед», и авторитетный источник Джанлука Ди Марцио ранее утверждал, что итальянец является главным выбором Майкла Каррика. Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» и «Манчестер Сити» и считается фаворитом в борьбе за Тонали, потому что их конкуренты в настоящее время отдают приоритет другим игрокам.

«Ньюкасл» оценивает 26-летнего опорного полузащитника в 115 млн евро. «Красные дьяволы» готовы отдать 90 миллионов.