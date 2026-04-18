ТОНАЛИ: «Я не выходил из дома четыре или пять дней»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали рассказал, как пережил поражение национальной команды в финале квалификации чемпионата мира-2026 от Боснии и Герцеговины – 1:1 (1:4 по пенальти).

«Это был один из худших моментов в моей карьере. Мы были очень расстроены, особенно потому, что это уже в третий раз подряд. Это было очень сложно. Я не выходил из дома четыре или пять дней, это был тяжелый период в моей жизни. Я по-другому вел себя с семьей и друзьями.

Когда я вернулся в «Ньюкасл», я нашел свою команду, и они были ко мне очень добры. Я каждый день чувствовал себя грустным, но они помогли и поняли меня.

Это футбол. Иногда ты – лучший в мире, иногда – худший. Теперь нам нужно жить следующие четыре года, но мы должны быстро изменить ситуацию и показать реакцию нашим болельщикам. Мы не попадаем на чемпионат мира уже в третий раз подряд, но на этот раз мне было еще больнее, потому что я понимаю свою ответственность в команде.

Для детей в Италии 16-17 лет и младше это поколение, которое никогда не видело нас на чемпионате мира. Это худшее чувство для нас как для игроков. Но мы должны реагировать, держаться вместе, работать и попробовать снова через четыре года.

Леонардо (мой сын) был моим светом после Боснии. Я не оставлял его даже на два дня. Он еще не говорит, но когда я смотрю на него, я чувствую себя иначе. Он очень особенный и меняет мой день за секунду», – подытожил Тонали.