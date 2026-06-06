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Англия
06 июня 2026, 20:58 | Обновлено 06 июня 2026, 21:07
486
0

ОФИЦИАЛЬНО. Талант из Нигерии. Клуб АПЛ оформил трансфер 18-летнего вингера

«Брайтон» переманил Зейдока Йоханну

06 июня 2026, 20:58 | Обновлено 06 июня 2026, 21:07
486
0
ОФИЦИАЛЬНО. Талант из Нигерии. Клуб АПЛ оформил трансфер 18-летнего вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Зейдок Йоханна
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Английский клуб «Брайтон» официально оформил первый летний трансфер после сезона 2025/26.

«Чайки» переманили к себе 18-летнего вингера Зейдока Йоханну из шведского АИКа.

Нигерийский футболист подписал долгосрочный контракт с «Брайтоном» на пять сезонов – до лета 2031 года.

«Я с нетерпением жду работы с Зейдоком. Наблюдая его матчи и его качества, он является игроком, который может влиять на игру в последней трети поля.

Он еще молод и будет нуждаться во времени, чтобы адаптироваться к клубу и Премьер-лиге, но это очень интересный игрок для просмотра, и он приносит тот уровень креативности, который, как мы знаем, понравится нашим болельщикам.

Он динамичный, обладает скоростью и любит обыгрывать соперников один в один. Его качества и умения станут серьезным усилением наших атакующих опций», – сказал главный тренер Фабиан Хюрцелер.

Зейдок только летом 2025 года перебрался в шведский клуб, а уже идет на повышение. Вингер сыграл за АИК 18 матчей, в которых оформил пять голов и четыре ассиста.

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Андрей Витренко Источник: ФК Брайтон
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