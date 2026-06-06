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  4. В Фулхэме нашли замену Марку Силве, который возглавит Бенфику
Англия
06 июня 2026, 16:04 | Обновлено 06 июня 2026, 16:33
418
0

В Фулхэме нашли замену Марку Силве, который возглавит Бенфику

Фаворитом на пост главного тренера команды является Киран Маккенна

06 июня 2026, 16:04 | Обновлено 06 июня 2026, 16:33
418
0
В Фулхэме нашли замену Марку Силве, который возглавит Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Маккенна
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Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может возглавить «Фулхэм». Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, лондонский клуб видит в 42-летнем специалисте главного фаворита на замену ушедшему в «Бенфику» Марку Силве. В его соглашении с «Ипсвичем» прописана клаусула в 8 миллионов евро.

Вместе с английским специалистом к «дачникам» может перейти английский форвард «Челси» Лиам Делап, с которым Маккенна ранее работал в составе «Ипсвича».

Ранее сообщалось о том, что «Ипсвич» выкупил контракт экс-форварда «Арсенала».

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Киран Маккенна Ипсвич Лиам Делап Челси Марку Силва назначение тренера Бенфика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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