В Фулхэме нашли замену Марку Силве, который возглавит Бенфику

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может возглавить «Фулхэм». Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, лондонский клуб видит в 42-летнем специалисте главного фаворита на замену ушедшему в «Бенфику» Марку Силве. В его соглашении с «Ипсвичем» прописана клаусула в 8 миллионов евро.

Вместе с английским специалистом к «дачникам» может перейти английский форвард «Челси» Лиам Делап, с которым Маккенна ранее работал в составе «Ипсвича».

Ранее сообщалось о том, что «Ипсвич» выкупил контракт экс-форварда «Арсенала».