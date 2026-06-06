В Фулхэме нашли замену Марку Силве, который возглавит Бенфику
Фаворитом на пост главного тренера команды является Киран Маккенна
Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может возглавить «Фулхэм». Об этом сообщает Talk Sport.
По информации источника, лондонский клуб видит в 42-летнем специалисте главного фаворита на замену ушедшему в «Бенфику» Марку Силве. В его соглашении с «Ипсвичем» прописана клаусула в 8 миллионов евро.
Вместе с английским специалистом к «дачникам» может перейти английский форвард «Челси» Лиам Делап, с которым Маккенна ранее работал в составе «Ипсвича».
Ранее сообщалось о том, что «Ипсвич» выкупил контракт экс-форварда «Арсенала».
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