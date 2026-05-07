ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ выкупил контракт экс-форварда Арсенала

Английский клуб «Ипсвич» после получения права выступать в Английской Премьер-лиге официально оформил трансфер 30-летнего нападающего Чубы Акпома из «Аякса».

Футболист провел сезон 2025/26 в «Ипсвиче» на правах аренды и убедил руководство выкупить его за 8 миллионов евро.

Соглашение нападающего с английским клубом вступит в силу только 1 июля. Стороны подписали контракт до лета 2029 года.

В составе «Ипсвича» Чуба провел 31 матч, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

За свою карьеру Акпом сменил немало клубов и поиграл в пяти странах. Форвард выступал за «Брентфорд», «Ноттингем Форест», «Брайтон», «Ковентри Сити», «Халл Сити», «Мидлсбро», «Лилль», «Сент-Трюйден», «Аякс», ПАОК и «Арсенал», воспитанником которого он является.

Напомним, что «Ипсвич» финишировал вторым в Чемпионшипе и вернулся в Английскую Премьер-лигу после одного сезона отсутствия.