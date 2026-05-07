Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ выкупил контракт экс-форварда Арсенала
Англия
07 мая 2026, 15:09 | Обновлено 07 мая 2026, 15:25
183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ выкупил контракт экс-форварда Арсенала

«Ипсвич» оформил полноценный трансфер нападающего Чуба Акпома

07 мая 2026, 15:09 | Обновлено 07 мая 2026, 15:25
183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ выкупил контракт экс-форварда Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Чуба Акпом

Английский клуб «Ипсвич» после получения права выступать в Английской Премьер-лиге официально оформил трансфер 30-летнего нападающего Чубы Акпома из «Аякса».

Футболист провел сезон 2025/26 в «Ипсвиче» на правах аренды и убедил руководство выкупить его за 8 миллионов евро.

Соглашение нападающего с английским клубом вступит в силу только 1 июля. Стороны подписали контракт до лета 2029 года.

В составе «Ипсвича» Чуба провел 31 матч, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

За свою карьеру Акпом сменил немало клубов и поиграл в пяти странах. Форвард выступал за «Брентфорд», «Ноттингем Форест», «Брайтон», «Ковентри Сити», «Халл Сити», «Мидлсбро», «Лилль», «Сент-Трюйден», «Аякс», ПАОК и «Арсенал», воспитанником которого он является.

Напомним, что «Ипсвич» финишировал вторым в Чемпионшипе и вернулся в Английскую Премьер-лигу после одного сезона отсутствия.

По теме:
Бенфика нашла замену Судакову и готовится к продаже украинца
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда
Чуба Акпом трансферы Ипсвич Аякс трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу аренда игрока
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 09:12 7
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07 мая 2026, 07:32 3
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором

Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2026, 15:12
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Хватило одного слова. Сафонов опозорился после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2026, 13:59
Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем