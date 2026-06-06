Рискованная ставка. Сборная оставит травмированного лидера на ЧМ-2026

Игрок французского «Страсбурга» Хулио Энсисо останется в расположении сборной Парагвая, несмотря на травму, полученную в товарищеском матче против Никарагуа (4:0).

Лидер национальной команды получил повреждение в начале встречи и покинул поле со слезами на глазах.

После медицинского обследования врачи диагностировали у Хулио ушиб мышцы правого бедра.

По решению тренерского штаба сборной Энсисо пройдет этап восстановления вместе с командой на чемпионате мира.

В случае быстрого выздоровления Хулио сможет принять участие в мундиале и помочь своей сборной.

Заявление сборной Парагвая:

«Сборная Парагвая по футболу сообщает, что исследования, проведённые в последние часы, подтвердили у игрока Хулио Энсисо ушиб мышцы правого бедра, полученный в результате удара.

Футболист находится под постоянным наблюдением и контролем медицинского штаба национальной сборной.

Его возвращение к тренировкам и играм будет определяться в зависимости от реакции на лечение и ежедневной динамики восстановления».