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Чемпионат мира
06 июня 2026, 14:07 | Обновлено 06 июня 2026, 14:30
239
0

Большая потеря. Лидер участника ЧМ получил травму перед стартом турнира

Хулио Энсисо не доиграл товарищеский матч против Никарагуа

06 июня 2026, 14:07 | Обновлено 06 июня 2026, 14:30
239
0
Большая потеря. Лидер участника ЧМ получил травму перед стартом турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулио Энсисо
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Сборная Парагвая может остаться без одного из своих ключевых игроков перед началом чемпионата мира.

Хулио Энсисо, одного из лидеров команды, унесли на носилках со слезами на глазах в начале товарищеского матча, в котором Парагвай разгромил Никарагуа со счетом 4:0.

Энсисо неудачно остановился при попытке дотянуться до мяча на 24-й минуте и упал на газон. Стадион в Асунсьоне мгновенно стих, когда молодой полузащитник покидал поле.

Сообщается, что в Парагвае 22-летнему футболисту сделают МРТ, после чего станет известно, сможет ли Энсисо восстановиться к чемпионату мира. По предварительным прогнозам, возвращение Хулио ожидается ближе к завершению группового этапа.

Парагвай стартует на чемпионате мира матчем против США 13 июня, после чего сыграет со сборными Турции (20 июня) и Австралии (26 июня).

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Иван Чирко Источник: New York Post
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