Большая потеря. Лидер участника ЧМ получил травму перед стартом турнира
Хулио Энсисо не доиграл товарищеский матч против Никарагуа
Сборная Парагвая может остаться без одного из своих ключевых игроков перед началом чемпионата мира.
Хулио Энсисо, одного из лидеров команды, унесли на носилках со слезами на глазах в начале товарищеского матча, в котором Парагвай разгромил Никарагуа со счетом 4:0.
Энсисо неудачно остановился при попытке дотянуться до мяча на 24-й минуте и упал на газон. Стадион в Асунсьоне мгновенно стих, когда молодой полузащитник покидал поле.
Сообщается, что в Парагвае 22-летнему футболисту сделают МРТ, после чего станет известно, сможет ли Энсисо восстановиться к чемпионату мира. По предварительным прогнозам, возвращение Хулио ожидается ближе к завершению группового этапа.
Парагвай стартует на чемпионате мира матчем против США 13 июня, после чего сыграет со сборными Турции (20 июня) и Австралии (26 июня).
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