Украинский тренер: «Это тот человек, который очень много дает в атаке»
Александр Грицай похвалил Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука
Известный украинский тренер Александр Грицай дал оценку дебютному матчу Андреа Мальдеры против Польши во главе сборной Украины, в котором забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук (2:0).
– Если оценивать еще и победу над Польшей, что можете сказать о голах Ярмоленко и Яремчука?
– Честно говоря, я рад за Андрея и за Романа. Ярмоленко долгое время не вызывался в сборную. Андрей вышел на поле и забил. Что касается Романа, я всегда говорил, что Яремчук – это тот человек, который очень много дает в атаке и при оборонительных действиях.
Если говорить об игре с Польшей, то сложно судить по одному матчу. Но, честно, понравилось, как выглядела сборная. Мне понравилось!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раковицан не приедет в Украину
Аль-Мубарак уверен, что команда вернется в Ла Лигу