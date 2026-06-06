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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 16:59 | Обновлено 06 июня 2026, 17:00
249
0

Украинский тренер: «Это тот человек, который очень много дает в атаке»

Александр Грицай похвалил Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука

06 июня 2026, 16:59 | Обновлено 06 июня 2026, 17:00
249
0
Украинский тренер: «Это тот человек, который очень много дает в атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный украинский тренер Александр Грицай дал оценку дебютному матчу Андреа Мальдеры против Польши во главе сборной Украины, в котором забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук (2:0).

– Если оценивать еще и победу над Польшей, что можете сказать о голах Ярмоленко и Яремчука?

– Честно говоря, я рад за Андрея и за Романа. Ярмоленко долгое время не вызывался в сборную. Андрей вышел на поле и забил. Что касается Романа, я всегда говорил, что Яремчук – это тот человек, который очень много дает в атаке и при оборонительных действиях.

Если говорить об игре с Польшей, то сложно судить по одному матчу. Но, честно, понравилось, как выглядела сборная. Мне понравилось!

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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