Александр ГРИЦАЙ – о матче Украины с Данией и успехе в Польше

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от поединка сборной Украины с Данией, а также дал оценку игре подопечных Андреа Мальдеры в победном матче с Польшей.

– Александр, какие у вас ожидания от товарищеского матча Украины с Данией? Каким может быть ориентировочный состав украинской команды на поединок в Оденсе?

– Честно говоря, неизвестно, каким составом планирует играть Мальдера. Это зависит от того, какую цель он преследует. Мальдера, наверное, хочет всех игроков посмотреть в деле. Мне кажется, что в воротах должен появиться кто-то новый. Возможно, Ермаков.

– Может поэкспериментировать с вратарем?

– Да. Либо с другой стороны, может, тренерский штаб сейчас хочет найти и поставить свою игру. Возможно, оставят такой же состав. Может, плюс-минус пара новых футболистов будет, а так без изменений. Мальдере тоже надо посмотреть, как игроки принимают его мысли. Это за один матч не сделаешь. Возможно, будут наигрывать костяк! Это знает только Мальдера.

– А вы на месте тренера сборной Украины кому бы дали возможность себя проявить?

– Я бы сделал акцент на костяк команды. В основном составе вышел бы на поле костяк 5-6 футболистов, которые играли с Польшей. Что касается фланговых защитников, то у нас особо и экспериментировать нечего. С Польшей сыграли Миколенко и Романчук, которого заменил Бондарь. Я думаю, что основной состав в поединке с Данией будет приближенным к тому, который был в матче с Польшей.

– Украина может сыграть также, как и в предыдущем поединке? Но по стилю Дания, наверное, отличается от Польши.

– Да-да. Но Дания тоже не попала на чемпионат мира. Датчане чехам проиграли в решающем матче. У Дании нет никаких заданий. А задача нашей сборной – сформировать этот костяк, который будет продолжать играть.

– Дания перед этим матчем сыграла вничью 0:0 с ДР Конго.

– Эти товарищеские поединки – это просто информация в том плане, на кого можно рассчитывать.

– Если еще оценить победу над Польшей, что можете сказать о голах Ярмоленко и Яремчука?

– Честно говоря, я рад за Андрея и за Романа. Ярмоленко не вызывали долгое время в сборную. Андрей вышел на поле и забил. По поводу Романа я всегда говорил, что Яремчук – это тот человек, который очень многое дает в атаке и при оборонительных действиях. Об игре с Польшей если говорить, то тяжело судить по одному поединку. Но, честно, понравилось, как выглядела сборная. Мне понравилось.

– То есть вы думаете, что с Данией тренерский штаб сборной Украины попробует сыграть примерно таким же составом, как с Польшей и, может, еще кого-то нового задействует?

– Мне кажется, что может быть ротация где-то пяти футболистов. Это зависит от того, какую цель преследует Мальдера: наигрывать костяк или посмотреть на игру тех, кто вызван в сборную. Если тренерский штаб хочет всех проверить, то, конечно, он должен дать им сыграть. Если Мальдера хочет всех проверить, то, возможно, будет большая ротация.

– Кстати, Мальдера дал возможность проявить себя Синчуку.

– Он молодой парень. У него большое будущее. И ему дали шанс в товарищеских играх.