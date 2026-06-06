Романчук рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов

26-летний защитник румынского «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук поделился своими мыслями о своём будущем.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются киевское «Динамо», а также клубы немецкой Бундеслиги. В частности, стало известно, что имя Романчука фигурирует в шорт-листах «Вердера», «Аугсбурга» и «Фрайбурга». Сам футболист признался, что иногда задумывается над тем, что для его карьеры было бы лучше – присоединиться к лидеру УПЛ или перейти в средняк топ-лиги.

«Я не говорю, что у меня есть варианты в «Динамо» или «Шахтере». Я и не могу сказать, что у меня есть конкретный вариант с тем же «Вердером», как пишут, или какими-то другими командами. Я понимаю, что у меня был неплохой сезон и, возможно, будет интерес со стороны каких-то клубов, лучших, чем Крайова. Но я не сосредотачиваюсь на этом. Я стараюсь максимально отгородиться от таких мыслей. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за сборную», – сказал он.

Романчук дебютировал в национальной команде в матче с Польшей (2:0). В своем клубе Александр в прошлом сезоне забил шесть голов и отдал две голевые передачи в 48 матчах. Украинец помог румынской команде выиграть чемпионат и Кубок Румынии.