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  4. Романчук рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 17:02 |
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Романчук рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов

Александр пытается отгородиться от мыслей о трансфере

06 июня 2026, 17:02 |
220
0
Романчук рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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26-летний защитник румынского «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук поделился своими мыслями о своём будущем.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются киевское «Динамо», а также клубы немецкой Бундеслиги. В частности, стало известно, что имя Романчука фигурирует в шорт-листах «Вердера», «Аугсбурга» и «Фрайбурга». Сам футболист признался, что иногда задумывается над тем, что для его карьеры было бы лучше – присоединиться к лидеру УПЛ или перейти в средняк топ-лиги.

«Я не говорю, что у меня есть варианты в «Динамо» или «Шахтере». Я и не могу сказать, что у меня есть конкретный вариант с тем же «Вердером», как пишут, или какими-то другими командами. Я понимаю, что у меня был неплохой сезон и, возможно, будет интерес со стороны каких-то клубов, лучших, чем Крайова. Но я не сосредотачиваюсь на этом. Я стараюсь максимально отгородиться от таких мыслей. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за сборную», – сказал он.

Романчук дебютировал в национальной команде в матче с Польшей (2:0). В своем клубе Александр в прошлом сезоне забил шесть голов и отдал две голевые передачи в 48 матчах. Украинец помог румынской команде выиграть чемпионат и Кубок Румынии.

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Александр Романчук (1999) сборная Украины по футболу Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Трендец
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