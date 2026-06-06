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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 16:48 |
123
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Александр РОМАНЧУК: «Мечтал играть как Хачериди»

Воспитанник Динамо был в восторге от стиля Евгения

06 июня 2026, 16:48 |
123
0
Александр РОМАНЧУК: «Мечтал играть как Хачериди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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Защитник румынского «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук рассказал о своём кумире в украинском футболе.

Дебютант национальной команды признался, что в детстве хотел играть как бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди.

«Мой кумир в Украине? Это был, если честно, Хачериди, потому что я болельщик «Динамо» с детства. В принципе, они с Пепе одного типажа. И если честно, то это одни из первых, на кого я смотрел, я думал: «О, если бы я так делал, было бы круто», – отметил футболист.

Хачериди играл за «Динамо» с 2008 по 2018 год. Романчук покинул систему киевского клуба в 2020 году.

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Евгений Хачериди Александр Романчук (1999) сборная Украины по футболу Университатя Крайова
Андрей Плыгун Источник: Трендец
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