Александр РОМАНЧУК: «Мечтал играть как Хачериди»
Воспитанник Динамо был в восторге от стиля Евгения
Защитник румынского «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук рассказал о своём кумире в украинском футболе.
Дебютант национальной команды признался, что в детстве хотел играть как бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди.
«Мой кумир в Украине? Это был, если честно, Хачериди, потому что я болельщик «Динамо» с детства. В принципе, они с Пепе одного типажа. И если честно, то это одни из первых, на кого я смотрел, я думал: «О, если бы я так делал, было бы круто», – отметил футболист.
Хачериди играл за «Динамо» с 2008 по 2018 год. Романчук покинул систему киевского клуба в 2020 году.
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