Александр РОМАНЧУК: «Мечтал играть как Хачериди»

Защитник румынского «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук рассказал о своём кумире в украинском футболе.

Дебютант национальной команды признался, что в детстве хотел играть как бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди.

«Мой кумир в Украине? Это был, если честно, Хачериди, потому что я болельщик «Динамо» с детства. В принципе, они с Пепе одного типажа. И если честно, то это одни из первых, на кого я смотрел, я думал: «О, если бы я так делал, было бы круто», – отметил футболист.