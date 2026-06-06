Олександр РОМАНЧУК: «Будем смотреть, чей футбол сильнее»
Центрбек высказался о конкуренции с Забарным
Центральный защитник сборной Украины и румынской «Университати» Александр Романчук прокомментировал конкуренцию с игроком французского «ПСЖ» Ильей Забарным в национальной команде.
«Будем смотреть, чей футбол сильнее – румынский или французский (прим. смеется). Нет, если честно, это всегда приятно. Ты едешь в сборную Украины, и против тебя игроки высочайшего уровня. Поэтому это очень интересно.
Буду конкурировать, буду стараться. Я такой, что мне без разницы, это тренировка или игра – я выкладываюсь на 100%. А там посмотрим. Тем более есть три центральных защитника. Возможно, кто-то будет играть больше внутри, кто-то – правее», – сказал Романчук.
Ранее стало известно, кто будет судить товарищеский матч между Данией и Украиной, который состоится в воскресенье, 7июня, в 19:30 по киевскому времени.
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