Олександр РОМАНЧУК: «Будем смотреть, чей футбол сильнее»

Центральный защитник сборной Украины и румынской «Университати» Александр Романчук прокомментировал конкуренцию с игроком французского «ПСЖ» Ильей Забарным в национальной команде.

«Будем смотреть, чей футбол сильнее – румынский или французский (прим. смеется). Нет, если честно, это всегда приятно. Ты едешь в сборную Украины, и против тебя игроки высочайшего уровня. Поэтому это очень интересно.

Буду конкурировать, буду стараться. Я такой, что мне без разницы, это тренировка или игра – я выкладываюсь на 100%. А там посмотрим. Тем более есть три центральных защитника. Возможно, кто-то будет играть больше внутри, кто-то – правее», – сказал Романчук.