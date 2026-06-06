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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 14:38 | Обновлено 06 июня 2026, 15:54
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Олександр РОМАНЧУК: «Будем смотреть, чей футбол сильнее»

Центрбек высказался о конкуренции с Забарным

06 июня 2026, 14:38 | Обновлено 06 июня 2026, 15:54
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Олександр РОМАНЧУК: «Будем смотреть, чей футбол сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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Центральный защитник сборной Украины и румынской «Университати» Александр Романчук прокомментировал конкуренцию с игроком французского «ПСЖ» Ильей Забарным в национальной команде.

«Будем смотреть, чей футбол сильнее – румынский или французский (прим. смеется). Нет, если честно, это всегда приятно. Ты едешь в сборную Украины, и против тебя игроки высочайшего уровня. Поэтому это очень интересно.

Буду конкурировать, буду стараться. Я такой, что мне без разницы, это тренировка или игра – я выкладываюсь на 100%. А там посмотрим. Тем более есть три центральных защитника. Возможно, кто-то будет играть больше внутри, кто-то – правее», – сказал Романчук.

Ранее стало известно, кто будет судить товарищеский матч между Данией и Украиной, который состоится в воскресенье, 7июня, в 19:30 по киевскому времени.

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Стало известно, кто рассудит товарищеский поединок между Данией и Украиной
Александр Романчук (1999) Илья Забарный сборная Украины по футболу Университатя Крайова ПСЖ
Иван Чирко Источник: Трендец
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