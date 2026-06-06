Сборная УКРАИНЫ06 июня 2026, 12:50 |
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Стало известно, кто рассудит товарищеский поединок между Данией и Украиной
Работать на матче будет норвежская бригада арбитров
06 июня 2026, 12:50 |
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7 июня в 18:00 по Киеву в городе Оденсе на стадионе «Nature Energy Park» состоится товарищеский матч между командами Дании и Украины.
В УЕФА назвали судей, которые будут работать на поединке.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Обслужит поединок норвежская бригада арбитров во главе с Сигурдом Крингстадом. Роль его ассистентов выполнят Рунар Лангсет и Оле Андреас Хаукасен.
Четвертым судьей будет Каролин Мари Йенсен.
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