Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин
Гранольерс и Себальос в финале переиграли тандем Хелиеваара / Паттен
Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском парном разряде.
В финале Гранольерс и Себальос переиграли тандем Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) за 1 час и 17 минут.
Ролан Гаррос 2026. Пары. Финал
Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) [1] – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 6:4, 6:2
Это было пятое очное противостояние соперников. Гранольерс и Себальос одержали третью победу, в частности вторую в 2026 году – в конце марта Марсель и Орасио переиграли Харри и Генри в полуфинале Мастерса в Майами.
Марсель и Орасио завоевали третий трофей на Grand Slam. Они защитили прошлогодний титул Ролан Гаррос, а в 2025 году также стали чемпионами US Open.
Видеообзор матча
Фото с матча и церемонии награждения
Церемония награждения
Инфографика
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