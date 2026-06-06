Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин

Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском парном разряде.

В финале Гранольерс и Себальос переиграли тандем Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) за 1 час и 17 минут.

Ролан Гаррос 2026. Пары. Финал

Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) [1] – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 6:4, 6:2

Это было пятое очное противостояние соперников. Гранольерс и Себальос одержали третью победу, в частности вторую в 2026 году – в конце марта Марсель и Орасио переиграли Харри и Генри в полуфинале Мастерса в Майами.

Марсель и Орасио завоевали третий трофей на Grand Slam. Они защитили прошлогодний титул Ролан Гаррос, а в 2025 году также стали чемпионами US Open.

Видеообзор матча

Фото с матча и церемонии награждения

Церемония награждения

Инфографика