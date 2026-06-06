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Ролан Гаррос
06 июня 2026, 15:19 | Обновлено 06 июня 2026, 16:02
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Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин

Гранольерс и Себальос в финале переиграли тандем Хелиеваара / Паттен

06 июня 2026, 15:19 | Обновлено 06 июня 2026, 16:02
355
0
Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Гранольерс и Орасио Себальос
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Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026 в мужском парном разряде.

В финале Гранольерс и Себальос переиграли тандем Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) за 1 час и 17 минут.

Ролан Гаррос 2026. Пары. Финал

Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) [1] – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 6:4, 6:2

Это было пятое очное противостояние соперников. Гранольерс и Себальос одержали третью победу, в частности вторую в 2026 году – в конце марта Марсель и Орасио переиграли Харри и Генри в полуфинале Мастерса в Майами.

Марсель и Орасио завоевали третий трофей на Grand Slam. Они защитили прошлогодний титул Ролан Гаррос, а в 2025 году также стали чемпионами US Open.

Видеообзор матча

Фото с матча и церемонии награждения

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Церемония награждения

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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