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Турция
06 июня 2026, 14:05 | Обновлено 06 июня 2026, 14:32
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ОФИЦИАЛЬНО. От одних украинцев к другим. Бенфика продала игрока

Сидни Кабрал из Португалии перебрался в турецкий «Трабзонспор»

06 июня 2026, 14:05 | Обновлено 06 июня 2026, 14:32
570
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ОФИЦИАЛЬНО. От одних украинцев к другим. Бенфика продала игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Сидни Кабрал
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23-летний фланговый защитник Сидни Кабрал официально перешел из португальской «Бенфики» в турецкий «Трабзонспор».

Статистический портал Transfermarkt сообщил, что трансфер Сидни в Турцию принес «орлам» семь миллионов евро.

К расположению «Трабзонспора» Кабрал присоединится только после чемпионата мира 2026 года, где будет представлять сборную Кабо-Верде.

Игроком «Бенфики» Сидни стал лишь в начале 2026 года, перебравшись из клуба «Эштрела Амадора». За пять месяцев защитник провёл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в «Бенфике» Кабрал играл вместе с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым, а теперь будет выступать бок о бок с Арсением Батаговым и Русланом Малиновским.

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Трабзонспор Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Сидни Кабрал
Андрей Витренко Источник: ФК Трабзонспор
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