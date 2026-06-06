ОФИЦИАЛЬНО. От одних украинцев к другим. Бенфика продала игрока
Сидни Кабрал из Португалии перебрался в турецкий «Трабзонспор»
23-летний фланговый защитник Сидни Кабрал официально перешел из португальской «Бенфики» в турецкий «Трабзонспор».
Статистический портал Transfermarkt сообщил, что трансфер Сидни в Турцию принес «орлам» семь миллионов евро.
К расположению «Трабзонспора» Кабрал присоединится только после чемпионата мира 2026 года, где будет представлять сборную Кабо-Верде.
Игроком «Бенфики» Сидни стал лишь в начале 2026 года, перебравшись из клуба «Эштрела Амадора». За пять месяцев защитник провёл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Напомним, что в «Бенфике» Кабрал играл вместе с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым, а теперь будет выступать бок о бок с Арсением Батаговым и Русланом Малиновским.
Hoş geldin 𝗦𝗶𝗱𝗻𝘆 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘀 𝗖𝗮𝗯𝗿𝗮𝗹 🤝 pic.twitter.com/M5gV2GmFW1— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 4, 2026
Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde (@AcibademSaglik) sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/MfPWkBm74J— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раковицан не приедет в Украину
Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова